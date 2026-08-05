Kicillof destacó la visita de Leon XIV y su mensaje "en estos tiempos de crueldad"

El itinerario confirmado

La Santa Sede informó que León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el cronograma detallado de actividades todavía no fue difundido.

El Papa llegará al país en noviembre como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje comenzará en Uruguay, donde estará entre el 6 y el 8 de noviembre con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego continuará en la Argentina y finalizará en Perú, donde desarrolló gran parte de su misión pastoral antes de ser elegido Papa.

Tras el anuncio, el Gobierno nacional también expresó su satisfacción por la visita.

En un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que la llegada del Pontífice constituye "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional" y recordó que el viaje responde a la invitación oficial realizada por Javier Milei, entregada por el canciller Pablo Quirno durante una misión al Vaticano.

Además, el Ejecutivo indicó que trabaja junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar la seguridad, la logística y la organización del viaje.