Kicillof destacó la visita de Leon XIV y su mensaje "en estos tiempos de crueldad"

El gobernador bonaerense celebró la confirmación del viaje del Papa a la Argentina y aseguró que su mensaje sobre la dignidad humana y la justicia social "es muy necesario".
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que su llegada al país, con una parada prevista en la Basílica de Luján, representa "una gran alegría para nuestro pueblo" y destacó el mensaje del Pontífice sobre la dignidad humana y la justicia socia, el cual "es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad".
Las declaraciones fueron realizadas a través de una publicación en su cuentaen la red social X, pocas horas después de que el Vaticano confirmara oficialmente el viaje apostólico que León XIV realizará entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, la Argentina y Perú.
"La visita del papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo".
También afirmó que el Sumo Pontífice transmite "un mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social" que, según expresó, "es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad".
La Santa Sede informó que León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el cronograma detallado de actividades todavía no fue difundido.
El viaje comenzará en Uruguay, donde estará entre el 6 y el 8 de noviembre con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego continuará en la Argentina y finalizará en Perú, donde desarrolló gran parte de su misión pastoral antes de ser elegido Papa.
Tras el anuncio, el Gobierno nacional también expresó su satisfacción por la visita.
En un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que la llegada del Pontífice constituye "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional" y recordó que el viaje responde a la invitación oficial realizada por Javier Milei, entregada por el canciller Pablo Quirno durante una misión al Vaticano.
Además, el Ejecutivo indicó que trabaja junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar la seguridad, la logística y la organización del viaje.
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