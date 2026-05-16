Explosiva interna libertaria: Santiago Caputo llamó "gagá" a Martín Menem

Cuentas fake

“No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Qué banda de improvisados con consumos postergados”, disparó.

La situación escaló aún más cuando la cuenta señalada, @PeriodistaRufus, fue eliminada de la plataforma. Caputo interpretó esa decisión como una confirmación de sus acusaciones y volvió a expresarse con insultos.

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes”, escribió en otro posteo que rápidamente se viralizó dentro de la militancia digital libertaria.

La ofensiva fue acompañada por dirigentes e influencers cercanos al asesor presidencial. Uno de los más activos fue Daniel Parisini, conocido en redes como “El Gordo Dan”, una de las principales voces de “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo digital que respalda a Caputo y suele marcar la agenda en redes sociales.

Parisini replicó distintos mensajes vinculados al tema y compartió publicaciones que vinculaban directamente a Menem con la cuenta cuestionada. Entre ellas, un posteo de “Los Herederos de Alberdi” sostenía que la eliminación del perfil respondía a la imposibilidad de borrar contenido crítico contra Caputo y otros dirigentes libertarios.

El influencer también aseguró que la cuenta atacaba de manera sistemática no solo a Santiago Caputo, sino además a Patricia Bullrich, al ministro de Economía Luis Caputo, a la diputada Celeste Ponce, a Bertie Benegas Lynch y hasta a “los perros del Javo”, en referencia a las mascotas del Presidente.

Además, la tropa digital libertaria viralizó una explicación técnica que intentaba demostrar el vínculo entre Martín Menem y la cuenta anónima. Según esa versión, un usuario compartió un enlace de Instagram desde una cuenta supuestamente administrada por el titular de Diputados y, al abrirlo, habría quedado expuesto que provenía de él.