La oposición exige explicaciones al gobierno por el Tesla que Javier Milei le pidió a Elon Musk

Así lo hizo un grupo de diputados kirchneristas a la Secretaría General de la Presidencia. Quieren saber cuántos regalos, obsequios, donaciones, beneficios o cesiones gratuitas de uso recibió el mandatario.
Después de que Javier Milei reconociera en público que le pidió al magnate Elon Musk que le regalara un vehículo Tesla "para Argentina", un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique cuántos regalos, obsequios, donaciones, beneficios o cesiones gratuitas de uso recibió el mandatario desde que asumió el cargo en diciembre de 2023
La iniciativa es impulsada por los legisladores Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik y Sabrina Selva. También solicitaron información acerca de cómo fueron registrados esos regalos y si alguno pudo configurar una infracción a la Ley de Ética Pública o una posible dádiva.
Esta presentación ocurrió luego de que Milei defendiera al diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, por exhibir en el estacionamiento de la Cámara baja su ostentosa pick up Tesla Cybertruck, recién adquirida e importada desde Estados Unidos.
En una entrevista televisiva, el Presidente recordó que él mismo manejó un modelo muy similar de Tesla en abril del 2024 durante una visita a Musk en Texas, al cabo de la cual le pidió al empresario si le podía regalar un ejemplar: "Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon (Musk) si me regalaba una para Argentina. Pero no me dio pelota".
Juan Marino, el autor principal del proyecto, afirmó que "el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado". "La ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan. Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, indicó el líder del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.
El pedido de informes exige que el Poder Ejecutivo informe si Milei registró todos los obsequios recibidos, si hubo regalos rechazados o devueltos, si existieron pedidos similares a otros empresarios o potenciales inversores, y cuál fue la intervención de la Oficina Anticorrupción. También solicita que se detalle si empresas vinculadas a Elon Musk -como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.- mantienen contratos, permisos, autorizaciones, trámites, beneficios o negociaciones con el Estado argentino.
"Queremos saber si Milei comprende la diferencia entre un regalo personal prohibido y un obsequio institucional que pertenece al Estado, no a su patrimonio personal”, sostuvo Marino.
El proyecto cita expresamente la Ley 25.188 de Ética Pública, el Decreto 1179/2016 y el régimen del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, que obliga a registrar los obsequios recibidos cuando la ley permite aceptarlos y a incorporarlos al patrimonio estatal cuando corresponda.
comentar