La oposición exige explicaciones al gobierno por el Tesla que Javier Milei le pidió a Elon Musk

Elon Musk Motosierra Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei, en uno de los encuentros mantenidos con Elon Musk.

El reclamo de los diputados kirchneristas

Juan Marino, el autor principal del proyecto, afirmó que "el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado". "La ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan. Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, indicó el líder del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

El pedido de informes exige que el Poder Ejecutivo informe si Milei registró todos los obsequios recibidos, si hubo regalos rechazados o devueltos, si existieron pedidos similares a otros empresarios o potenciales inversores, y cuál fue la intervención de la Oficina Anticorrupción. También solicita que se detalle si empresas vinculadas a Elon Musk -como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.- mantienen contratos, permisos, autorizaciones, trámites, beneficios o negociaciones con el Estado argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanMarinoTPR/status/2055341326170833094&partner=&hide_thread=false MILEI LE PIDIÓ UN TESLA A ELON MUSK



Presentamos un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique cuántos regalos recibió Milei y si todos fueron registrados.



¿Cómo encuadra en la Ley de Ética Pública pedirle un "regalo" a un potencial inversor? pic.twitter.com/RYNaMdhgoJ — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) May 15, 2026

"Queremos saber si Milei comprende la diferencia entre un regalo personal prohibido y un obsequio institucional que pertenece al Estado, no a su patrimonio personal”, sostuvo Marino.

El proyecto cita expresamente la Ley 25.188 de Ética Pública, el Decreto 1179/2016 y el régimen del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, que obliga a registrar los obsequios recibidos cuando la ley permite aceptarlos y a incorporarlos al patrimonio estatal cuando corresponda.