El Papa León XIV hizo un llamado a la paz en el Domingo de Ramos: "¡Depongan las armas!"

También afirmó que "en su último grito dirigido al Padre, escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, de quienes están solos. Y, sobre todo, escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra".

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En una intensa homilía, el Papa utilizó las palabras del obispo italiano Tonino Bello para encomendar la paz a María: "Que los destellos de las guerras se están reduciendo a luces crepusculares. Que los sufrimientos de los pobres han llegado a sus últimos estertores. Y que, por fin, las lágrimas de todas las víctimas de la violencia y el dolor pronto se secarán, como la escarcha bajo el sol de la primavera".

Durante esta Semana Santa, León XIV continuará con la tradición del Vía Crucis ante el Coliseo de Roma y celebrará la misa del Jueves Santo a la histórica basílica de San Juan de Letrán, un cambio respecto a la tradición del Papa Francisco de realizarla en una cárcel o en un centro de migrantes.