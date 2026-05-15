Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

los-invitados-de-la-mesa-de-mirtha-legrand-2240710 Mercedes Morán y Horacio Pagani encabezarán una nueva noche de debates y actualidad junto a Mirtha Legrand.

El domingo 17 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.

Entre los invitados confirmados aparece Mario Pasik, actor de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, quien recientemente participó de la obra “Legalmente Rubia” junto a Laurita Fernández. Su presencia promete repasar parte de su carrera y la actualidad del mundo artístico.

La mesa también contará con la participación de Adabel Guerrero, ex-vedette y bailarina, que mantiene una fuerte presencia mediática y teatral. A ella se sumará Diego Gentile, actor reconocido por sus trabajos en ficción y humor.

YVVBC544VNADTPTF26Z6CHSQTM La bailarina y exvedette formará parte del almuerzo del domingo junto a figuras del espectáculo argentino.

El último confirmado es Federico “El Negro” Bulos, periodista y relator deportivo que actualmente sigue de cerca la liga argentina. Su participación podría aportar una mirada vinculada al presente del fútbol local y los debates deportivos de las últimas semanas.

Con este grupo de invitados, el programa intentará sostener el formato clásico de almuerzos televisivos que mezcla actualidad, anécdotas y momentos distendidos.