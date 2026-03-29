Israel impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

Los jefes de las Iglesias de Jerusalén recordaron que, desde el comienzo de la guerra de Gaza en 2023, y ahora durante el conflicto en Medio Oriente, siempre actuaron "con plena responsabilidad" a la hora de aceptar todas las restricciones que fueron impuestas.

"Impedir la entrada del cardenal y del custodio, quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada", condenó el Patriarcado Latino.

La institución lamentó también una medida "precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, que representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo".

santosepulcro3 El tuit del presidente francés, Emmanuel Macron, en rechazo a la decisión de la Policía israelí.

Las reacciones de Giorgia Meloni y Emmanuel Macron

La primer ministra italiana consideró que impedir la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro "constituye una ofensa no sólo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa". De igual modo, el canciller Antonio Tajani calificó el hecho de "inaceptable" y anunció que dio instrucciones para convocar el lunes al embajador de Israel en el Ministerio para pedir aclaraciones sobre la decisión de impedir a Pizzaballa celebrar el Domingo de Ramos.

En tanto, el presidente francés condenó la decisión de la Policía israelí, "que se suma a la preocupante multiplicación de las violaciones del estatus de los Lugares Santos de Jerusalén". Además, Macron dijo "dar todo su apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a lo que se les impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro".

"La libertad de culto en Jerusalén debe estar garantizada para todas las religiones", remarcó.