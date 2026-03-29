Israel impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro

El cardenal Pierbattista Pizzaballa denunció haber sido interceptado por la Policía israelí cuando iba a uno de los lugares de culto más importantes del mundo. Giorgia Meloni y Emmanuel Macron condenaron la situación.
La diócesis de Jerusalén denunció este domingo que la Policía israelí impidió la entrada del jefe de la iglesia Católica en la ciudad santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional celebración de la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, en una acción de la que "no hay precedentes desde hace siglos".
A través de un comunicado, el Patriarcado Latino de Jerusalén aseguró que la Policía israelí interceptó la comitiva privada liderada por Pizzaballa cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo, y símbolo de la concordia religiosa de la ciudad, y los obligó a que dieran media vuelta.
Junto a Pizzaballa también fue rechazado el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo, guardián de la iglesia del Santo Sepulcro.
Hasta ahora, la Policía israelí todavía no se pronunció sobre un incidente que ha desatado una virulenta condena por parte del Patriarcado Latino, que condenó "un grave precedente que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo, cuyas miradas están centradas en Jerusalén" durante la Semana Santa.
Los jefes de las Iglesias de Jerusalén recordaron que, desde el comienzo de la guerra de Gaza en 2023, y ahora durante el conflicto en Medio Oriente, siempre actuaron "con plena responsabilidad" a la hora de aceptar todas las restricciones que fueron impuestas.
"Impedir la entrada del cardenal y del custodio, quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada", condenó el Patriarcado Latino.
La institución lamentó también una medida "precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, que representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo".
La primer ministra italiana consideró que impedir la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro "constituye una ofensa no sólo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa". De igual modo, el canciller Antonio Tajani calificó el hecho de "inaceptable" y anunció que dio instrucciones para convocar el lunes al embajador de Israel en el Ministerio para pedir aclaraciones sobre la decisión de impedir a Pizzaballa celebrar el Domingo de Ramos.
En tanto, el presidente francés condenó la decisión de la Policía israelí, "que se suma a la preocupante multiplicación de las violaciones del estatus de los Lugares Santos de Jerusalén". Además, Macron dijo "dar todo su apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a lo que se les impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro".
"La libertad de culto en Jerusalén debe estar garantizada para todas las religiones", remarcó.
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