"9 millones de judíos son mejores que 400 millones de árabes en términos de capacidades científicas, financieras y políticas... la razón está en nosotros y no en los judíos... ¿por qué siempre culpamos al otro?", escribió en una de sus publicaciones Khalfan, conocido por sus polémicos comentarios.

De este modo, el funcionario se refería a los acuerdos que Israel firmó la semana pasada con Baréin y Emiratos Árabes Unidos para normalizar sus relaciones diplomáticas.

"Nuestra crítica a los judíos no tiene sentido y nuestros temores a la expansión israelí son injustificados" agregó Khalfan. "

Sus comentarios provocaron un debate masivo en las redes sociales, con cientos de comentarios. Muchos de sus seguidores se mostraron a favor, mientras también hubo quienes recalcaban que el problema israelí-palestino no era un problema de los EAU.

"Por supuesto que nuestros temores a la expansión israelí son injustificados. No somos Palestina. Palestina, esencialmente, no es un estado soberano. No tiene moneda, ni ejército, policía, presidente o ministros… Ha quedado claro que es posible llegar a un entendimiento con los israelíes a través de la vía diplomática y concluir tratados de paz", sugirió un usuario.

Otros usuarios coincidieron en que la polémica no gira en torno a israelíes contra árabes, sino en torno a sistemas políticos. "Ok, ¿por qué los israelíes son mejores que los árabes? Porque tienen gobernantes que aprecian a su gente, y saben que son empleados, no dueños de un país… y saben que si hacen algo mal serán responsables", escribió otro usuario de Twitter