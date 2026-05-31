Elecciones en Colombia: un balotaje que profundiza la polarización

El balotaje pondrá en juego la continuidad del proyecto progresista iniciado por Gustavo Petro en 2022. Sin posibilidad constitucional de buscar la reelección, el mandatario apostó por Iván Cepeda como heredero político de su espacio, el Pacto Histórico.

Cepeda, de 63 años, llegó a la elección como representante del oficialismo y principal defensor de las reformas impulsadas por Petro durante los últimos cuatro años. Tras emitir su voto en Bogotá, se mostró optimista sobre sus posibilidades de triunfo y sostuvo que Colombia está en condiciones de consolidar un segundo gobierno progresista consecutivo.

AP26151599028733 Iván Cepeda es la continuidad del modelo de Gustavo Petro.

Del otro lado aparece una figura que construyó su campaña sobre un discurso de confrontación con la izquierda y con la dirigencia tradicional. Abelardo de la Espriella, de 47 años, es un abogado mediático y empresario que se presenta como un dirigente antisistema. Conocido por el apodo de “El Tigre”, promete endurecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales mediante una política de seguridad de mano dura.

Entre sus propuestas más resonantes figuran la construcción de diez megacárceles, una reducción del 40% del tamaño del Estado, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la revisión de aspectos centrales del acuerdo de paz firmado con las antiguas guerrillas.

El candidato también ha expresado públicamente su admiración por dirigentes como el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y el presidente argentino Javier Milei, referencias que utilizó durante toda la campaña para reforzar su perfil de liderazgo fuerte frente a la inseguridad y el avance del narcotráfico.

Desafíos

La disputa del 21 de junio se perfila como una de las más trascendentes de los últimos años para Colombia. Más allá de los nombres propios, la elección aparece atravesada por una discusión de fondo sobre el rumbo político, económico y social del país.

Para el oficialismo, el desafío será retener el apoyo de los sectores que respaldaron las reformas impulsadas por Petro y ampliar su base electoral hacia votantes moderados. La oposición, en tanto, buscará capitalizar el desgaste del gobierno y el descontento existente en amplios sectores de la sociedad por la situación económica y de seguridad.

La mirada internacional también estará puesta sobre el resultado. Estados Unidos sigue de cerca el proceso electoral después de varios momentos de tensión diplomática durante la gestión de Petro y en medio de crecientes cuestionamientos de Washington por el aumento de los cultivos ilegales y el narcotráfico.

Con dos candidatos separados por apenas unos puntos y un país profundamente dividido, Colombia se encamina hacia tres semanas de intensa campaña antes de la segunda vuelta.