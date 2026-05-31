Elecciones en Colombia: un balotaje que profundiza la polarización

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta presidencial con más del 43% de los votos, pero no logró evitar el balotaje frente al oficialista Iván Cepeda.
Colombia tendrá una definición presidencial abierta y cargada de tensión política. Las elecciones presidenciales de este domingo determinaron que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador oficialista Iván Cepeda se enfrentarán el próximo 21 de junio en un balotaje que pondrá frente a frente dos modelos de país completamente opuestos.
Con más del 97% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 43,77% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,88%. La diferencia fue insuficiente para evitar el balotaje, aunque el abogado y empresario logró consolidarse como la principal figura de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.
Los resultados confirmaron un escenario de fuerte polarización y dejaron muy atrás al resto de los postulantes. En tercer lugar quedó la senadora Paloma Valencia, representante del uribismo y candidata del Centro Democrático, con cerca del 7% de los sufragios. Más relegado apareció Sergio Fajardo, referente de centro, mientras que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López registró un desempeño muy por debajo de las expectativas.
La elección se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad en medio de la mayor ola de violencia que atraviesa Colombia en la última década. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en unos comicios marcados por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un candidato presidencial durante la campaña y un clima de creciente confrontación política.
El balotaje pondrá en juego la continuidad del proyecto progresista iniciado por Gustavo Petro en 2022. Sin posibilidad constitucional de buscar la reelección, el mandatario apostó por Iván Cepeda como heredero político de su espacio, el Pacto Histórico.
Cepeda, de 63 años, llegó a la elección como representante del oficialismo y principal defensor de las reformas impulsadas por Petro durante los últimos cuatro años. Tras emitir su voto en Bogotá, se mostró optimista sobre sus posibilidades de triunfo y sostuvo que Colombia está en condiciones de consolidar un segundo gobierno progresista consecutivo.
Del otro lado aparece una figura que construyó su campaña sobre un discurso de confrontación con la izquierda y con la dirigencia tradicional. Abelardo de la Espriella, de 47 años, es un abogado mediático y empresario que se presenta como un dirigente antisistema. Conocido por el apodo de “El Tigre”, promete endurecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales mediante una política de seguridad de mano dura.
Entre sus propuestas más resonantes figuran la construcción de diez megacárceles, una reducción del 40% del tamaño del Estado, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la revisión de aspectos centrales del acuerdo de paz firmado con las antiguas guerrillas.
El candidato también ha expresado públicamente su admiración por dirigentes como el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y el presidente argentino Javier Milei, referencias que utilizó durante toda la campaña para reforzar su perfil de liderazgo fuerte frente a la inseguridad y el avance del narcotráfico.
La disputa del 21 de junio se perfila como una de las más trascendentes de los últimos años para Colombia. Más allá de los nombres propios, la elección aparece atravesada por una discusión de fondo sobre el rumbo político, económico y social del país.
Para el oficialismo, el desafío será retener el apoyo de los sectores que respaldaron las reformas impulsadas por Petro y ampliar su base electoral hacia votantes moderados. La oposición, en tanto, buscará capitalizar el desgaste del gobierno y el descontento existente en amplios sectores de la sociedad por la situación económica y de seguridad.
La mirada internacional también estará puesta sobre el resultado. Estados Unidos sigue de cerca el proceso electoral después de varios momentos de tensión diplomática durante la gestión de Petro y en medio de crecientes cuestionamientos de Washington por el aumento de los cultivos ilegales y el narcotráfico.
Con dos candidatos separados por apenas unos puntos y un país profundamente dividido, Colombia se encamina hacia tres semanas de intensa campaña antes de la segunda vuelta.
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