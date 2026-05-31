Caos en París: un muerto, más de 200 heridos y cientos de detenidos tras el título del PSG

Los principales focos de conflicto se registraron en lugares emblemáticos de París, como los Campos Elíseos y las inmediaciones del Parque de los Príncipes, donde miles de aficionados siguieron la final contra el Arsenal. Durante varias horas se produjeron incendios, saqueos, destrozos en el mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y un amplio operativo de contención.

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Ante la magnitud de las celebraciones, el Gobierno desplegó cerca de 22.000 efectivos de seguridad en todo el territorio francés, incluidos 8.000 en París. Sin embargo, los disturbios se extendieron a numerosas ciudades del país, reavivando el debate sobre la violencia asociada a los festejos deportivos multitudinarios.

Pese a los hechos de violencia, las autoridades remarcaron que la mayoría de los festejos se desarrollaron en un clima pacífico, aunque el saldo final volvió a empañar una noche histórica para el PSG, que se consolidó como el gran dominador europeo con su segunda Champions consecutiva._