Caos en París: un muerto, más de 200 heridos y cientos de detenidos tras el título del PSG

Los incidentes ocurrieron después de la consagración del equipo francés en la Champions League. Hubo enfrentamientos con la policía, incendios, destrozos y saqueos. En total, hubo 780 detenciones en todo el país.
La consagración del PSG en la Champions League contra el Arsenal por penales quedó dominada por una ola de violencia que se desató en distintos puntos de Francia durante los festejos. Los disturbios protagonizados por algunos simpatizantes dejaron un saldo trágico: una persona fallecida, cientos de detenidos y más de 200 heridos.
Según informaron las autoridades, la víctima fatal fue un joven de 24 años que murió tras sufrir un accidente con su moto en una salida de la autopista de circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot. Además, otra persona permanece en estado crítico luego de una violenta pelea registrada en el oeste de la capital francesa.
El Ministerio del Interior francés informó que se realizaron 780 detenciones en todo el país, de las cuales 457 derivaron en arrestos bajo custodia policial. La cifra supera ampliamente los registros de incidentes ocurridos durante celebraciones similares en años anteriores. Los enfrentamientos también dejaron 219 heridos, entre ellos al menos 57 agentes de las fuerzas de seguridad. Varias de las lesiones reportadas fueron de gravedad.
Los principales focos de conflicto se registraron en lugares emblemáticos de París, como los Campos Elíseos y las inmediaciones del Parque de los Príncipes, donde miles de aficionados siguieron la final contra el Arsenal. Durante varias horas se produjeron incendios, saqueos, destrozos en el mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y un amplio operativo de contención.
Ante la magnitud de las celebraciones, el Gobierno desplegó cerca de 22.000 efectivos de seguridad en todo el territorio francés, incluidos 8.000 en París. Sin embargo, los disturbios se extendieron a numerosas ciudades del país, reavivando el debate sobre la violencia asociada a los festejos deportivos multitudinarios.
Pese a los hechos de violencia, las autoridades remarcaron que la mayoría de los festejos se desarrollaron en un clima pacífico, aunque el saldo final volvió a empañar una noche histórica para el PSG, que se consolidó como el gran dominador europeo con su segunda Champions consecutiva._
comentar