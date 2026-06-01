El petróleo se disparó un 5 % luego de terminar la tregua entre EEUU e Irán

Teherán "bloqueará completamente el estrecho de Ormuz y abrirá otros frentes, incluyendo el estrecho Bab el-Mandeb", que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Aden, recoge CNBC citando a Tasnim.

image

Sin embargo, Trump dijo momentos después en Truth Social que el diálogo de paz con Irán continúa a "un ritmo acelerado".

Además, en declaraciones previas a CNBC, el líder republicano restó importancia a un eventual fin de las negociaciones: "Realmente no me importa. Me da completamente igual", afirmó.

Según el medio, esto sembró el temor entre los inversores a que Irán y los Estados Unidos no alcancen un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

A esto se suma que el Gobierno de los Estados Unidos divulgó esta mañana que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní denunció una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo que estaba pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.