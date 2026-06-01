El petróleo se disparó un 5 % luego de terminar la tregua entre EEUU e Irán

El alza del precio del crudo se produjo por el nuevo bloqueo del estreno de Ormuz y en medio de las versiones cruzadas entre Donald Trump y el gobierno iraní.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este lunes un 5,49 %, hasta los 92,16 dólares el barril, tras conocerse que Irán frenó las negociaciones de paz con los Estados Unidos, aunque el presidente Donald Trump dijo que dichas conversaciones continúan "a un ritmo acelerado".
Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en los Estados Unidos, sumaron 4,8 dólares respecto al cierre anterior.
En los últimos tres meses, a partir del inicio de las hostilidades en Oriente Medio entre los Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del petróleo se incrementó en un 40% -con picos cercanos a 120 dólares el barril.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó que el equipo negociador de Irán ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con los Estados Unidos. por los nuevos ataques de Israel contra el Líbano, y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz, según el medio económico CNBC.
Teherán "bloqueará completamente el estrecho de Ormuz y abrirá otros frentes, incluyendo el estrecho Bab el-Mandeb", que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Aden, recoge CNBC citando a Tasnim.
Sin embargo, Trump dijo momentos después en Truth Social que el diálogo de paz con Irán continúa a "un ritmo acelerado".
Además, en declaraciones previas a CNBC, el líder republicano restó importancia a un eventual fin de las negociaciones: "Realmente no me importa. Me da completamente igual", afirmó.
Según el medio, esto sembró el temor entre los inversores a que Irán y los Estados Unidos no alcancen un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.
A esto se suma que el Gobierno de los Estados Unidos divulgó esta mañana que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní denunció una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.
A finales de la semana pasada, se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo que estaba pendiente de la aprobación de Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.