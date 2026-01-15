Estados Unidos incautó otro petrolero en el Caribe vinculado a Venezuela

De acuerdo con el comunicado oficial, el buque estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para embarcaciones sancionadas que circulan en el Caribe. “El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”, señaló el Comando Sur, que también difundió imágenes del petrolero como parte de la denominada Operación Lanza del Sur.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, precisó que el abordaje fue realizado por un equipo táctico de la Guardia Costera y sostuvo que el Verónica había navegado previamente por aguas venezolanas. Se trata del sexto petrolero incautado en las últimas semanas, en el marco de una ofensiva contra una supuesta “flota fantasma” de buques que transportan crudo de países sancionados como Venezuela, Irán y Rusia.

Desde Washington remarcaron que estas operaciones se ejecutan conforme al derecho internacional y forman parte de la estrategia para impedir la evasión de sanciones. En ese sentido, el Comando Sur advirtió que no existe forma de eludir la acción de la justicia estadounidense y reiteró que continuará con los abordajes a embarcaciones no reguladas vinculadas al comercio ilegal de petróleo.