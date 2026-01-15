María Corina Machado se reunió con Donald Trump: "Contamos con él para la libertad de Venezuela"

Machado expresó el mensaje de Trump ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde realizó unas breves declaraciones tras mantener un encuentro con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, sobre todo congresistas republicanos.

La líder venezolana le aseguró a Trump "que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo: queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia."

Embed | María Corina Machado aseguró que Donald Trump está firmemente comprometido con la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, y subrayó que ese compromiso se extiende a la libertad de todos los venezolanos. pic.twitter.com/nsT5p9q64v — UHN Plus (@UHN_Plus) January 15, 2026

En el interior del Senado, Machado dialogó con senadores como el republicano Rick Scott, que en ocasiones anteriores había manifestado su apoyo a la opositora venezolana.

Antes de retirarse, la dirigente dijo que esta mañana también había conversado con Edmundo González, el opositor venezolano que reclama la victoria electoral de los comicios de 2024 .

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses capturaran Maduro durante un ataque militar en Venezuela.

MgiXzjpQ Corina Machado, al retirarse de la Casa Blanca, donde fue recibida por Donald Trump.

Hasta ahora, el mandatario estadounidense y su administración descartaron a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país. En su lugar, apostaron por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

Al respaldar a Rodríguez, Trump dejó de lado a Machado, quien ha sido durante mucho tiempo un rostro de resistencia en Venezuela y buscó crear relaciones con Trump y voces clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado, Marco Rubio.