El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo. Con una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

"Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias", escribió.

Al menos siete niños figuran entre las víctimas, aunque no está claro si alguno murió., según Bonsignore. La concejal de Nueva York Farah N. Louis dijo a Spectrum News NY1, afiliada de CNN, que entre los heridos había un niño.

El derrumbe provocó un amplio despliegue de equipos de emergencia. En menos de una hora, la disminución de la luz natural obligó a los bomberos y al personal de emergencia a utilizar linternas para continuar las labores de búsqueda.

Testigos describieron una escena de extrema tensión. Un hombre identificado como Anthony contó a PIX11 News que escuchó gritos y un estruendo similar al de una “bomba”. Melissa Orna, otra testigo, relató a The New York Times: “Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”.

Uno de los residentes, Anderson Velez, contó que estaba trabajando cuando recibió el llamado de su esposa, quien había quedado atrapada junto a sus hijos de 7 y 2 años.

“Me llamó cuando el edificio colapsó mientras ella estaba adentro, con escombros encima. Gritaba para que alguien ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada”, relató. Más tarde supo que los tres habían sido rescatados con vida.

El Departamento de Edificios de la ciudad envió inspectores para colaborar con las tareas y revisar la estabilidad de las construcciones cercanas. La causa del derrumbe todavía se encuentra bajo investigación.