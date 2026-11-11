Brasil multó a Meta.

La acusación cobró fuerza entre los simpatizantes de Lula y provocó una protesta frente a las oficinas de Meta en Sao Paulo.

El gigante tecnológico también comunicó al tribunal que había adoptado medidas para garantizar un trato igualitario a las dos campañas, pero además que enfrentó que una serie de problemas recientes que se debieron a fallas técnicas globales.

Pero Bellizze indicó que, si bien la empresa había presentado declaraciones y documentos sobre las medidas, algunas órdenes judiciales no se cumplieron o se cumplieron de manera incompleta o tardía.

La multa de 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) se relaciona con la "conducta de la parte demandada en relación con la orden judicial en su conjunto, considerando, en particular, los retrasos, la información incompleta y la dificultad para verificar ciertos datos", según un comunicado del máximo tribunal electoral del país sobre la decisión.

El monto corresponde a tres días de multas de 500.000 reales (90.000 dólares) entre el 17 y el 19 de octubre y a seis días de multas de 1 millón de reales (180.000 dólares) entre el 20 y el 25 de octubre, añadió el comunicado.

El lunes, en un comunicado actualizado, Meta volvió a negar las acusaciones de sesgo político antes del fallo. Afirmó que aplica "las mismas reglas a cada candidato, a cada partido y a cada punto de vista político en Brasil, como lo hacemos en elecciones en todo el mundo".

Lula superó a Bolsonaro en la segunda vuelta por más de 4,4 millones de votos, después de haber ido por detrás en la primera ronda, un giro que los analistas atribuyen a una enorme movilización de los simpatizantes del mandatario en Internet y en las calles.