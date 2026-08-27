"Llamamos a todos los habitantes del Reino Unido a reflexionar sobre las inevitables y catastróficas consecuencias de los pasos hostiles de sus propias autoridades", continuó la funcionaria.

"Y a la dirigencia británica le proponemos una vez más analizar cuidadosamente la situación y renunciar de inmediato, de la manera más decidida e inequívoca, a la línea hostil y agresiva que solo puede prolongar la agonía del régimen neonazi de Kiev y crear riesgos de trasladar el conflicto a un nivel cualitativamente nuevo", subrayó.

En este sentido, Zajárova enfatizó que los acontecimientos recientes "no dejan en realidad ninguna duda de que todos los pasos del Gobierno británico, del Reino Unido, están subordinados a la resolución de una única tarea a largo plazo: infligir a nuestro país, como ellos dicen allí, una derrota estratégica".

"Todo esto está condenado al fracaso. Pero Londres está completamente manchado en ello", señaló.

El Reino Unido confirmó el lunes que ha autorizado a la empresa de defensa MBDA a divulgar información clasificada sobre los componentes británicos del misil SCALP, la versión francesa del Storm Shadow, para que Francia y Ucrania puedan avanzar en el establecimiento de líneas locales de ensamblaje en territorio ucraniano.

El Gobierno británico presentó la decisión durante la visita del primer ministro Andy Burnham a Kiev, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania. Londres aseguró entonces que las amenazas procedentes de Rusia no modificarían su apoyo a Kiev y afirmó que, por el contrario, reforzaban su determinación.

El movimiento británico se suma a una decisión adoptada previamente por Francia. París anunció oficialmente el pasado 14 de julio que había autorizado la producción bajo licencia de misiles SCALP en Ucrania, con el objetivo de ponerla en marcha lo antes posible y antes de que finalice 2026.