El presidente de Bolivia rompió el silencio y habló sobre Fernando Cerimedo

Las declaraciones se produjeron en medio de los cuestionamientos de distintos sectores opositores, entre ellos el expresidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara, quienes sostuvieron que Cerimedo fue asesor personal de Paz. El Gobierno boliviano rechazó esa interpretación y dijo que el consultor político colaboró durante la campaña electoral y que, posteriormente, participó de manera puntual en cuestiones vinculadas con la comunicación.

El vínculo entre ambos volvió a quedar bajo la lupa después de que Beller asegurara que Cerimedo tenía una oficina junto al despacho presidencial en la Casa de Gobierno y que se desempeñaba como asesor de Paz. Además, la abogada afirmó que el consultor le había ofrecido trabajar para el Ejecutivo.

Cerimedo permanece detenido desde el 18 de agosto y cumple prisión preventiva por 180 días. La Fiscalía lo imputó por el presunto delito de femicidio en grado de tentativa y consideró que habría enviado sicarios para atacar a Beller. El consultor negó las acusaciones a través de su defensa, que calificó el caso como un “show político”.