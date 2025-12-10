Detuvieron a Luis Arce, expresidente de Bolivia, por una causa por corrupción

En un escueto video publicado en redes sociales, Nela informó que Arce fue "secuestrado de manera totalmente ilegal" en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz.

De forma extraoficial, indicó que fue conducido a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz. Luego le confirmaron al local Grupo Fides que efectivamente está allí para brindar declaraciones.

Embed Una exministra grabó un video para anunciar que el exmandatario fue "secuestrado". pic.twitter.com/rzcOVxIp2E — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025

La causa

Luis Arce fue detenido como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

La Fiscalía General del Estado lo acusa de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La Contraloría General del Estado detectó inexistencia de documentación y proyectos fantasma en el Fondioc. Una trama por la cual también fue retenida la exdiputada, Lidia Patty.

Es un caso abocado a la etapa de Arce como ministro de Economía y Finanzas. Se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales, refiere la prensa local.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que "rindan todos los informes necesarios" y para "evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción".

La gestión de Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira.

Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a retornar a dar cátedra en la universidad.

Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce.