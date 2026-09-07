Alemania: la reacción del Canciller luego del triunfo de la ultraderecha

De todos modos, Merz advirtió que el resultado de las elecciones en Sajonia-Anhalt "podría reproducirse mañana en otras partes del país".

Alemania: triunfo contundente de la ultraderecha en las elecciones regionales.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el último domingo una histórica victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde se convirtió ampliamente en la fuerza más votada y dejó muy atrás a la (CDU) del canciller Merz.

El resultado marcó el mayor triunfo conseguido hasta ahora por AfD en una elección regional y dejó a la formación ultraderechista ante la posibilidad de intentar acceder por primera vez al gobierno de uno de los estados federados del país. La elección significó, además, un duro revés para Merz, debido a que la CDU gobierna Sajonia-Anhalt desde 2002 y había obtenido el 37,1% de los votos en los comicios de 2021.