Alemania: la reacción del Canciller luego del triunfo de la ultraderecha

Friedrich Merz se mostró preocupado por la victoria del partido Alternativa para Alemania en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt. Dijo que protegerá la democracia en el país "si es necesario con la Constitución".
El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este lunes que protegerá la democracia en el país "si es necesario con la Constitución". Así lo hizo en respuesta a la victoria arrolladora del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt.
"Hoy tenemos una Constitución que representa a una democracia resiliente y que nos da todas las herramientas necesarias para defenderla", sostuvo en el acto de un sector del Partido Socialdemócrata (SPD), que gobierna en coalición con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz.
Así, el Canciller ratificó su "firme compromiso" con el orden parlamentario. "Podemos hacerlo si es necesario. Me gustaría decir en nombre de todos nosotros: vamos a hacerlo", señaló, aunque sin referirse a ninguna medida concreta.
El mandatario conservador germano defendió continuar con las reformas pactadas en el acuerdo de coalición suscrito con el SPD y recuperar así la confianza del votante, porque las reformas son "necesarias" para "garantizar la prosperidad y la seguridad social de las próximas generaciones". "Si lo hacemos bien y correctamente juntos, estoy seguro de que para finales de 2026 estaremos en una situación completamente distinta", apuntó.
De todos modos, Merz advirtió que el resultado de las elecciones en Sajonia-Anhalt "podría reproducirse mañana en otras partes del país".
El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el último domingo una histórica victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde se convirtió ampliamente en la fuerza más votada y dejó muy atrás a la (CDU) del canciller Merz.
El resultado marcó el mayor triunfo conseguido hasta ahora por AfD en una elección regional y dejó a la formación ultraderechista ante la posibilidad de intentar acceder por primera vez al gobierno de uno de los estados federados del país. La elección significó, además, un duro revés para Merz, debido a que la CDU gobierna Sajonia-Anhalt desde 2002 y había obtenido el 37,1% de los votos en los comicios de 2021.
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