Soberanía de las Islas Malvinas: Trump se comunicó el primer ministro británico

El presidente de Estados Unidos mantuvo un contacto telefónico con Andy Burnham, donde abordaron diversos temas políticos y económicos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham. Se trató del primer contacto que tomó dominio público entre ambos desde que el mandatario estadounidense puso públicamente bajo revisión la posición de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El medio Downing Street informó que los dos líderes conversaron sobre la economía, la guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente.
El comunicado oficial británico, sin embargo, no mencionó la disputa por las Islas Malvinas, que en los últimos días volvió a generar tensión entre Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido.
La conversación se dio luego que el 31 de agosto Trump dijo desde la Casa Blanca que estaba revisando la tradicional postura estadounidense sobre las islas administradas por el Reino Unido y reclamadas por la Argentina.
Sobre una eventual modificación de la posición estadounidense, respondió que “siempre” revisa todas las posiciones, sin anunciar por entonces una decisión concreta. Este lunes, no obstante, Downing Street evitó cualquier referencia al tema de las Islas Malvinas.
Según el comunicado oficial, Burnham comenzó la conversación deseándole a Trump un feliz Día del Trabajo, que se celebra este lunes en Estados Unidos.
Luego, ambos abordaron cuestiones económicas. El premier británico felicitó al mandatario estadounidense por los últimos datos de empleo y destacó lo que calificó como señales positivas de crecimiento de la economía británica.
Burnham aseguró que su gobierno estaba consiguiendo generar un clima más positivo en torno al Reino Unido y sostuvo que se habían logrado avances, aunque reconoció que todavía quedaba trabajo por hacer.
Sobre Ucrania, Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego que evite nuevas muertes. En relación con Medio Oriente, Burnham expuso el compromiso británico de trabajar por la paz y la seguridad regionales.
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