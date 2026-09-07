Soberanía de las Islas Malvinas: Trump se comunicó el primer ministro británico

Los empresarios respaldaron las acciones destinadas a proteger los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas.

Sobre una eventual modificación de la posición estadounidense, respondió que “siempre” revisa todas las posiciones, sin anunciar por entonces una decisión concreta. Este lunes, no obstante, Downing Street evitó cualquier referencia al tema de las Islas Malvinas.

Según el comunicado oficial, Burnham comenzó la conversación deseándole a Trump un feliz Día del Trabajo, que se celebra este lunes en Estados Unidos.

Luego, ambos abordaron cuestiones económicas. El premier británico felicitó al mandatario estadounidense por los últimos datos de empleo y destacó lo que calificó como señales positivas de crecimiento de la economía británica.

Burnham aseguró que su gobierno estaba consiguiendo generar un clima más positivo en torno al Reino Unido y sostuvo que se habían logrado avances, aunque reconoció que todavía quedaba trabajo por hacer.

Sobre Ucrania, Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego que evite nuevas muertes. En relación con Medio Oriente, Burnham expuso el compromiso británico de trabajar por la paz y la seguridad regionales.