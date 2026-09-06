Elecciones en Alemania: la ultraderecha de AfD arrasó en Alta Sajonia

Pese a la amplitud del triunfo, AfD enfrenta ahora el desafío de conseguir aliados para formar gobierno al no haber alcanzado los 42 legisladores necesarios para controlar por sí sola la cámara regional.

El resultado tuvo rápidamente repercusiones nacionales. La líder de AfD, Alice Weidel, interpretó la elección como un mandato para gobernar y reclamó a Merz que convoque a elecciones federales anticipadas.

“Tenemos un 44% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal”, aseguró Weidel, quien pidió que el eventual reemplazo del canciller se produzca “antes de Navidad”.

El perfil de Siegmund

Con 35 años y una fuerte presencia en redes sociales, Siegmund representa una de las figuras en ascenso de AfD. Entre sus propuestas aparecen un fuerte endurecimiento de la política migratoria, cambios en el sistema educativo y una revisión de la manera en que se aborda la historia alemana en las aulas.

El dirigente sostiene que debería reducirse el espacio dedicado al nazismo en los contenidos escolares. “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, afirmó.

En materia migratoria, AfD propone una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Su programa también incluye una asignación por nacimiento para niños que tengan al menos uno de sus padres con pasaporte alemán y la prohibición de exhibir banderas del arcoíris en establecimientos educativos públicos.

El avance de AfD también provocó reacciones fuera de Alemania. Desde España, el líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó a Weidel y Siegmund y calificó el resultado como “una gran esperanza para Alemania y para Europa”. En la vereda opuesta, Carles Puigdemont consideró la victoria una “tragedia” y afirmó que le daba “pena por Alemania y por Europa”.

La contundencia del resultado abre ahora un complejo escenario para la formación del gobierno regional y, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre Merz ante el crecimiento electoral de AfD.