Elecciones en Alemania: la ultraderecha de AfD arrasó en Alta Sajonia

Alternativa por Alemania obtuvo el 44% de los votos y 39 bancas en el Parlamento regional, apenas tres menos de las necesarias para alcanzar la mayoría absoluta. La CDU del canciller Friedrich Merz quedó segunda con el 17,4%.
Alternativa por Alemania (AfD) consiguió un contundente triunfo en las elecciones estatales de Alta Sajonia, donde alcanzó el 44% de los votos y quedó a sólo tres bancas de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional. El resultado significó además un duro golpe para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, que registró su peor desempeño histórico en el estado.
Según los resultados difundidos por las cadenas públicas ARD y ZDF, AfD obtuvo 39 escaños, cuando necesita 42 para gobernar en solitario. “Hemos hecho historia”, celebró su principal candidato, Ulrich Siegmund, después de conocerse la magnitud de la victoria.
La CDU quedó muy lejos, en segundo lugar, con el 17,4% de los sufragios y alrededor de 15 representantes. El resultado supone una importante caída respecto de los anteriores comicios regionales y representa un nuevo desafío político para Merz.
Más atrás quedaron el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 9,2%; Los Verdes, con el 8,9%; y La Izquierda, con el 8,6%. Las tres fuerzas conseguirían nueve bancas cada una. La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), en tanto, obtuvo el 5,1%, mientras que el Partido Liberal Demócrata (FDP), con el 2,5%, no superó el umbral requerido para ingresar al Parlamento.
Pese a la amplitud del triunfo, AfD enfrenta ahora el desafío de conseguir aliados para formar gobierno al no haber alcanzado los 42 legisladores necesarios para controlar por sí sola la cámara regional.
El resultado tuvo rápidamente repercusiones nacionales. La líder de AfD, Alice Weidel, interpretó la elección como un mandato para gobernar y reclamó a Merz que convoque a elecciones federales anticipadas.
“Tenemos un 44% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal”, aseguró Weidel, quien pidió que el eventual reemplazo del canciller se produzca “antes de Navidad”.
Con 35 años y una fuerte presencia en redes sociales, Siegmund representa una de las figuras en ascenso de AfD. Entre sus propuestas aparecen un fuerte endurecimiento de la política migratoria, cambios en el sistema educativo y una revisión de la manera en que se aborda la historia alemana en las aulas.
El dirigente sostiene que debería reducirse el espacio dedicado al nazismo en los contenidos escolares. “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, afirmó.
En materia migratoria, AfD propone una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Su programa también incluye una asignación por nacimiento para niños que tengan al menos uno de sus padres con pasaporte alemán y la prohibición de exhibir banderas del arcoíris en establecimientos educativos públicos.
El avance de AfD también provocó reacciones fuera de Alemania. Desde España, el líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó a Weidel y Siegmund y calificó el resultado como “una gran esperanza para Alemania y para Europa”. En la vereda opuesta, Carles Puigdemont consideró la victoria una “tragedia” y afirmó que le daba “pena por Alemania y por Europa”.
La contundencia del resultado abre ahora un complejo escenario para la formación del gobierno regional y, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre Merz ante el crecimiento electoral de AfD.
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