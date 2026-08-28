Los Leones cayeron ante Alemania y jugarán por la medalla de bronce

El gol de Domene

La igualdad llegó apenas iniciado el último cuarto. Tomás Domene, máximo goleador argentino en el torneo, ejecutó con enorme potencia un córner corto y estableció el 1-1 para devolverle la ilusión al seleccionado nacional.

El partido quedó entonces abierto y Los Leones parecían decididos a ir en busca del triunfo. Sin embargo, una tarjeta amarilla para Lucio Méndez obligó al equipo argentino a jugar durante cinco minutos con un hombre menos. Alemania aprovechó esa situación y encontró el gol de la victoria cuando faltaban apenas seis minutos para el final.

Paul-Philipp Kaufmann convirtió el 2-1 en una acción que generó fuertes reclamos argentinos. Los jugadores de Los Leones consideraron que había existido juego peligroso, pero los árbitros terminaron convalidando el tanto.

"Se nos escapó por detalles, se definió en las áreas", analizó Tadeo Marcucci después del encuentro. Y rápidamente puso el foco en el próximo objetivo: "Ahora hay que ir a pelear por el bronce".

El camino a las semifinales

El seleccionado argentino había llegado a semifinales después de terminar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. En esa instancia consiguió dos triunfos importantes: derrotó 3-1 a Inglaterra y luego venció 5-3 a India para asegurar su lugar entre los cuatro mejores.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de subirse al podio. Este domingo, desde las 9 de la Argentina, Los Leones enfrentarán a Países Bajos por la medalla de bronce, con transmisión de ESPN y Disney+. Será el segundo duelo entre ambos en el torneo: en la primera fase, los neerlandeses se impusieron 3-1.

En la otra semifinal, España dio el gran golpe del Mundial al derrotar 4-3 a Países Bajos y regresar a una final después de 28 años. Así, el partido decisivo será entre Alemania y España, este domingo desde las 11.30.