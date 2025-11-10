Alerta máxima en la India tras la explosión de un auto en Nueva Delhi

Según medios locales, el estallido originó un incendio que alcanzó a otros tres vehículos. Siete dotaciones de bomberos trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y evacuar la zona, una de las más transitadas del casco histórico.

Investigación en curso

El subdirector de la Fuerza de Policía de Reserva Central, Kishor Prasad, señaló que es “demasiado pronto para hacer conjeturas” sobre el origen del hecho. Sin embargo, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) desplegó equipos antiterroristas que inspeccionan el área en busca de posibles artefactos o rastros de explosivos.

BREAKING: #DelhiBlast ; near Red Fort, New Delhi a car explosion rocks the area.



Several vehicles engulfed in flames, multiple injuries reported.



Delhi Police, Fire Brigade & Special Cell have rushed to the scene. The situation remains tense...#RedFort pic.twitter.com/rAh8tfM3Zj — Adorable (@rehnedotumm_) November 10, 2025

Fuentes policiales informaron que no se hallaron cráteres ni fragmentos metálicos, indicadores habituales en ataques con bombas. En el interior del vehículo, según las primeras pericias, viajaban dos o tres personas, aún no identificadas.

Back to back car blasts reported near the Red Fort in New Delhi. pic.twitter.com/tPab5wxL5R — War & Gore (@Goreunit) November 10, 2025

El medio India Topay recordó que la explosión ocurrió el mismo día en que fue desmantelada una célula terrorista interestatal, donde se incautaron 3.000 kilos de nitrato de amonio, una sustancia utilizada para fabricar explosivos. Las autoridades analizan si ambos hechos están relacionados.

Mientras continúa el trabajo de los investigadores, el Gobierno pidió calma a la población y reforzó los controles de seguridad en terminales, mercados y estaciones de tren de todo el país.