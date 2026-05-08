Archivos secretos sobre ovnis: Estados Unidos abrió al público documentos reservados del Pentágono

El Pentágono impulsado por el gobierno de Donald Trump publicó más de 160 archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y prometió nuevas revelaciones “cada pocas semanas”.
El gobierno de Donald Trump comenzó oficialmente el proceso de desclasificación de documentos sobre ovnis y presunta vida extraterrestre, una medida impulsada desde la Casa Blanca y ejecutada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La iniciativa fue confirmada este viernes por el Pentágono, que publicó los primeros archivos vinculados a los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), conocidos internacionalmente como UAP. El material ya puede consultarse de manera pública e incluye fotos, videos, cables oficiales y reportes militares.
“Es una iniciativa histórica y sin precedentes”, afirmaron desde el Departamento de Guerra encabezado por Pete Hegseth, quien sostuvo que durante años estos documentos estuvieron protegidos bajo clasificaciones de seguridad.
Uno de los registros difundidos muestra un objeto blanco realizando movimientos erráticos sobre el agua durante una operación militar en 2020.
La primera tanda incluye 162 archivos desclasificados, entre ellos imágenes borrosas de objetos extraños, registros infrarrojos y videos captados por plataformas militares estadounidenses.
Los documentos contienen material recolectado en distintas regiones del mundo como el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el mar de la China Oriental, además de reportes provenientes de Japón, Irán, Irak, Grecia, México y Alemania.
También se difundieron fotografías tomadas por la NASA durante la misión Apollo 17 Moon Landing, incluida una imagen de 1972 donde aparecen tres puntos formando un triángulo.
Según el Pentágono, “no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, aunque un análisis preliminar indica que podría tratarse de un “objeto físico”.
Desde el gobierno estadounidense remarcaron que la publicación responde al interés público generado en torno al fenómeno OVNI y aseguraron que habrá nuevas entregas de archivos en las próximas semanas.
“Llegó la hora de que el pueblo estadounidense vea estos documentos por sí mismo”, señaló Hegseth.
La medida involucra a múltiples organismos federales, entre ellos la NASA, el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Oficina de Inteligencia Nacional y distintas áreas militares especializadas en anomalías aéreas.
El Pentágono aseguró que muchos de los casos siguen sin resolución definitiva por falta de datos concluyentes.
En febrero de este año, Donald Trump ya había anticipado el inicio de una política de transparencia sobre archivos vinculados a alienígenas y objetos voladores no identificados.
El presidente argumentó que existía un “tremendo interés” de la sociedad norteamericana por conocer el contenido de los expedientes secretos acumulados durante décadas.
Tras la publicación inicial, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró la decisión y afirmó que el gobierno continuará informando “lo que sabemos, lo que todavía no entendemos y todo lo que queda por descubrir”.
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