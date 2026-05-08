Archivos secretos sobre ovnis: Estados Unidos abrió al público documentos reservados del Pentágono

Uno de los registros difundidos muestra un objeto blanco realizando movimientos erráticos sobre el agua durante una operación militar en 2020.

Material inédito y casos sin resolver

La primera tanda incluye 162 archivos desclasificados, entre ellos imágenes borrosas de objetos extraños, registros infrarrojos y videos captados por plataformas militares estadounidenses.

Embed Así se ve uno de los videos de OVNIS difundidos por el Departamento de Guerra de Estados Unidos. El material fue grabado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2026. https://t.co/i3tX1OvpcF pic.twitter.com/IXIRRcvSyk — Corta (@somoscorta) May 8, 2026

Los documentos contienen material recolectado en distintas regiones del mundo como el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el mar de la China Oriental, además de reportes provenientes de Japón, Irán, Irak, Grecia, México y Alemania.

También se difundieron fotografías tomadas por la NASA durante la misión Apollo 17 Moon Landing, incluida una imagen de 1972 donde aparecen tres puntos formando un triángulo.

Captura de pantalla 2026-05-08 121454 Una fotografía tomada durante la misión Apollo 17 Moon Landing volvió a cobrar relevancia tras la desclasificación de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados realizada por el Pentágono.

Según el Pentágono, “no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, aunque un análisis preliminar indica que podría tratarse de un “objeto físico”.

Desde el gobierno estadounidense remarcaron que la publicación responde al interés público generado en torno al fenómeno OVNI y aseguraron que habrá nuevas entregas de archivos en las próximas semanas.

“Llegó la hora de que el pueblo estadounidense vea estos documentos por sí mismo”, señaló Hegseth.

La medida involucra a múltiples organismos federales, entre ellos la NASA, el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Oficina de Inteligencia Nacional y distintas áreas militares especializadas en anomalías aéreas.

El Pentágono aseguró que muchos de los casos siguen sin resolución definitiva por falta de datos concluyentes.

En febrero de este año, Donald Trump ya había anticipado el inicio de una política de transparencia sobre archivos vinculados a alienígenas y objetos voladores no identificados.

El presidente argumentó que existía un “tremendo interés” de la sociedad norteamericana por conocer el contenido de los expedientes secretos acumulados durante décadas.

Tras la publicación inicial, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró la decisión y afirmó que el gobierno continuará informando “lo que sabemos, lo que todavía no entendemos y todo lo que queda por descubrir”.