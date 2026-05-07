Brasil: una mujer apuñaló a su peluquero porque no le gustó el flequillo y quedó todo grabado

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la Avenida Marquês de São Vicente, en Barra Funda. Allí, Laís Gabriela Barbosa da Cunha se acercó por detrás del estilista Eduardo Ferrari y lo apuñaló mientras atendía a otra clienta. Tras la agresión, empleados y personal de seguridad lograron reducirla.

Según trascendió, la clienta estaba disconforme con el resultado de su flequillo. En un video difundido en internet, explicó los motivos de su reacción: “Él agarró mi pelo y lo fue cortando con una tijera-navaja”, dijo inicialmente.

Luego, profundizó su descargo y apuntó contra el trabajo realizado en la peluquería. “Si ven, mi flequillo parece el de Cebollita, porque me arruinó todo el cabello. Les mandé un mensaje por Whatsapp y estuvieron dos días sin responderme”, sostuvo, en referencia a un personaje de la historieta brasileña Turma da Mônica.







El arma involucrada en el hecho

La mujer también admitió haber insultado al estilista antes del ataque. “Lo insulté y le dije: ‘arréglame el pelo’. Tuve un corte químico y tengo pruebas de cómo estaba mi pelo antes y después”, declaró. Ahora enfrenta cargos por lesiones y amenazas.

Por su parte, el peluquero aseguró que la situación venía escalando desde hacía varios días. Según relató en redes sociales, la clienta se había realizado un tratamiento y un corte el 7 de abril y luego comenzó a enviar mensajes intimidatorios. Incluso, afirmó que había amenazado con “prenderle fuego” el local.

“Fue un intento de asesinato”, expresó el estilista tras el episodio. Y agregó: "Esto no puede quedar impune. Temo por mi vida“, en declaraciones reproducidas por el sitio Metrópoles.

Desde el salón informaron que la herida fue leve gracias a la rápida intervención de quienes estaban en el lugar. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo confirmó la detención de la agresora, quien reconoció el ataque. La investigación seguirá en el Juizado Especial Criminal, mientras la Justicia define cómo avanzará la causa.