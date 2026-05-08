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FUERTE VIDEO: sicario ejecutó a un hombre frente a su hija a metros de un colegio

El brutal ataque ocurrió en Lima. La víctima intentó escapar, pero el asesino le disparó varias veces a quemarropa ante la mirada de la menor.

Un estremecedor crimen conmociona a Perú luego de que se difundiera un video en el que un sicario asesina a balazos a un hombre frente a su hija, en las inmediaciones de un colegio de Lima.

FUERTE VIDEO Sicario dispara a quemarropa a hombre frente a su h

IMÁGENES SENSIBLES. Un sicario asesinó a balazos a un hombre frente a su hija en plena vía pública en Lima, Perú.

El ataque ocurrió cuando la víctima caminaba por la zona y fue interceptada por el atacante, que se acercó sin mediar palabra y abrió fuego a quemarropa. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa cómo el hombre intenta escapar desesperadamente, aunque cae herido tras recibir varios disparos.

La escena se volvió aún más impactante por la presencia de la hija de la víctima, que presenció el asesinato en plena vía pública.

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