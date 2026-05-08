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Violencia en Brasil: intentó asaltar un supermercado y terminó con un machetazo en el brazo

El violento episodio ocurrió en un comercio de Anajás, en el estado brasileño de Pará. Uno de los delincuentes resultó gravemente herido y fue retenido por empleados hasta la llegada de la Policía.

Un impactante episodio de violencia se registró en Brasil, donde un intento de robo a un supermercado terminó de manera inesperada cuando uno de los asaltantes recibió un machetazo en el brazo por parte de un empleado del local.

El hecho ocurrió en la ciudad de Anajás, en el estado de Pará, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio y tomaron rehenes para concretar el asalto.

VIDEO Intenta asaltar un supermercado y termina con un machetazo

IMÁGENES SENSIBLES. El asaltante resultó gravemente herido luego de que un trabajador lo atacara con un machete durante el robo.

En medio del caos, uno de los trabajadores decidió enfrentar a los ladrones con un machete y logró herir gravemente a uno de ellos, que intentaba escapar. Según medios locales, el atacante incluso habría perdido una mano durante el enfrentamiento.

Los empleados bloquearon las salidas del supermercado y redujeron al sospechoso hasta que llegaron las autoridades. El otro delincuente también fue retenido dentro del local.

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