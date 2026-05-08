Violencia en Brasil: intentó asaltar un supermercado y terminó con un machetazo en el brazo

En medio del caos, uno de los trabajadores decidió enfrentar a los ladrones con un machete y logró herir gravemente a uno de ellos, que intentaba escapar. Según medios locales, el atacante incluso habría perdido una mano durante el enfrentamiento.

Los empleados bloquearon las salidas del supermercado y redujeron al sospechoso hasta que llegaron las autoridades. El otro delincuente también fue retenido dentro del local.