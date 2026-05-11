Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para un acuerdo de paz: "Pedazo de basura"

trump2 Donald Trump advirtió que el alto el fuego es "increíblemente débil".

En ese escenario, el mandatario norteamericano recalcó que Irán fue derrotado "totalmente" en el campo militar. "Probablemente se hayan reforzado durante este periodo de tiempo. Acabaremos con eso en aproximadamente un día. Pero tengo un plan. ¿Saben cuál es? Un plan muy simple. Y no sé por qué no lo dicen tal como es. Irán no puede tener un arma nuclear", subrayó.

Trump advirtió también que el alto el fuego iniciado hace un mes sigue en pie pero se encuentra en "estado crítico". "El alto el fuego continúa vigente. Es increíblemente débil. Diría que es el más débil que hay en este momento", manifestó.

"Está en estado crítico. Yo diría que el alto el fuego sigue en pie, pero es como cuando el médico entra y dice: 'Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir'", admitió.

Más allá de los cuestionamientos, el jefe de la Casa Blanca resaltó que aún considera "muy posible" llegar a un acuerdo diplomático con Irán para una salida dialogada al conflicto. Eso sí, lamentó que las autoridades de ese país "cambian de opinión". "Son gente muy poco honrada", dijo.

Trump ironizó con que los dirigentes iraníes con los que trata Washington son del "tercer nivel" después de que Estados Unidos e Israel acabaran con la anterior cúpula de la República Islámica. "Nadie quiere ser presidente. No hay nadie que levante la mano", indicó en sus declaraciones a la prensa.

El gobierno de Irán, en tanto, defendió este lunes que su última propuesta a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Medio Oriente es "legítima" y "generosa".