Una polémica exposición revive los vínculos entre Epstein y Trump

La exposición busca ordenar años de información dispersa en medios, expedientes judiciales y testimonios públicos. Entre los materiales exhibidos aparecen imágenes de encuentros sociales, referencias cruzadas y documentos oficiales que fueron difundidos en diferentes investigaciones.

ce8fee01-bb8b-40b3-9275-474982ee8f8f_source-aspect-ratio_default_0 El espacio está compuesto como una biblioteca con los casi 3.500 volúmenes distribuidos en dos plantas.

Aunque Donald Trump negó en distintas oportunidades cualquier participación en actividades ilegales vinculadas a Epstein, el tema volvió recurrentemente al debate público en Estados Unidos, especialmente a partir de la publicación de nuevos documentos judiciales.

7977824b-3fde-464a-9da2-bc1f6f5740ab_source-aspect-ratio_default_0 También cuenta con un espacio de homenaje a las víctimas a través de unas 1.200 velas.

Los organizadores sostienen que la muestra intenta “documentar hechos conocidos y registrados”, sin presentar conclusiones judiciales propias.

Uno de los sectores centrales de la exposición está dedicado a recordar a las víctimas y sobrevivientes de Epstein. Allí se exhiben testimonios, mensajes y referencias a las causas judiciales que derivaron en condenas y acuerdos millonarios.

f41edb2a-91b0-4af6-bd78-364acff98555_16-9-aspect-ratio_default_1142631 La inauguración de la muestra coincidió con la difusión judicial de una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein tras un primer intento en prisión.

La exposición ya comenzó a circular en redes sociales a través de videos e imágenes compartidas por visitantes y medios locales.