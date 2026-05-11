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Una polémica exposición revive los vínculos entre Epstein y Trump

La exhibición reúne archivos, fotos y documentos desclasificados sobre la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump, además de homenajear a las víctimas.

Una exposición dedicada a los vínculos entre el financista Jeffrey Epstein, acusado de tráficos de menores y delitos sexuales, y el presidente estadounidense Donald Trump abrió recientemente sus puertas en Nueva York y volvió a poner el foco sobre una relación que durante años generó controversias políticas, judiciales y mediáticas en Estados Unidos.

La muestra presenta al público una recopilación de archivos, fotografías y documentos desclasificados que reconstruyen distintos momentos de interacción entre ambos. Según los organizadores, el objetivo es ofrecer una línea cronológica basada en registros públicos y documentación oficial.

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Además del material sobre Epstein y Trump, la exposición incluye un espacio dedicado a las víctimas y sobrevivientes de los delitos sexuales atribuidos al financista, fallecido en 2019 mientras permanecía detenido en Nueva York.

La exposición busca ordenar años de información dispersa en medios, expedientes judiciales y testimonios públicos. Entre los materiales exhibidos aparecen imágenes de encuentros sociales, referencias cruzadas y documentos oficiales que fueron difundidos en diferentes investigaciones.

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El espacio está compuesto como una biblioteca con los casi 3.500 volúmenes distribuidos en dos plantas.

El espacio está compuesto como una biblioteca con los casi 3.500 volúmenes distribuidos en dos plantas.

Aunque Donald Trump negó en distintas oportunidades cualquier participación en actividades ilegales vinculadas a Epstein, el tema volvió recurrentemente al debate público en Estados Unidos, especialmente a partir de la publicación de nuevos documentos judiciales.

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También cuenta con un espacio de homenaje a las víctimas a través de unas 1.200 velas.

También cuenta con un espacio de homenaje a las víctimas a través de unas 1.200 velas.

Los organizadores sostienen que la muestra intenta “documentar hechos conocidos y registrados”, sin presentar conclusiones judiciales propias.

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Uno de los sectores centrales de la exposición está dedicado a recordar a las víctimas y sobrevivientes de Epstein. Allí se exhiben testimonios, mensajes y referencias a las causas judiciales que derivaron en condenas y acuerdos millonarios.

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La inauguración de la muestra coincidió con la difusión judicial de una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein tras un primer intento en prisión.

La inauguración de la muestra coincidió con la difusión judicial de una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein tras un primer intento en prisión.

La exposición ya comenzó a circular en redes sociales a través de videos e imágenes compartidas por visitantes y medios locales.

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