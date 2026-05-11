Una polémica exposición revive los vínculos entre Epstein y Trump

La exhibición reúne archivos, fotos y documentos desclasificados sobre la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump, además de homenajear a las víctimas.
Una exposición dedicada a los vínculos entre el financista Jeffrey Epstein, acusado de tráficos de menores y delitos sexuales, y el presidente estadounidense Donald Trump abrió recientemente sus puertas en Nueva York y volvió a poner el foco sobre una relación que durante años generó controversias políticas, judiciales y mediáticas en Estados Unidos.
La muestra presenta al público una recopilación de archivos, fotografías y documentos desclasificados que reconstruyen distintos momentos de interacción entre ambos. Según los organizadores, el objetivo es ofrecer una línea cronológica basada en registros públicos y documentación oficial.
Además del material sobre Epstein y Trump, la exposición incluye un espacio dedicado a las víctimas y sobrevivientes de los delitos sexuales atribuidos al financista, fallecido en 2019 mientras permanecía detenido en Nueva York.
La exposición busca ordenar años de información dispersa en medios, expedientes judiciales y testimonios públicos. Entre los materiales exhibidos aparecen imágenes de encuentros sociales, referencias cruzadas y documentos oficiales que fueron difundidos en diferentes investigaciones.
Aunque Donald Trump negó en distintas oportunidades cualquier participación en actividades ilegales vinculadas a Epstein, el tema volvió recurrentemente al debate público en Estados Unidos, especialmente a partir de la publicación de nuevos documentos judiciales.
Los organizadores sostienen que la muestra intenta “documentar hechos conocidos y registrados”, sin presentar conclusiones judiciales propias.
Uno de los sectores centrales de la exposición está dedicado a recordar a las víctimas y sobrevivientes de Epstein. Allí se exhiben testimonios, mensajes y referencias a las causas judiciales que derivaron en condenas y acuerdos millonarios.
La exposición ya comenzó a circular en redes sociales a través de videos e imágenes compartidas por visitantes y medios locales.
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