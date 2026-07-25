Avanzan los incendios forestales en España y ya hay 80.000 evacuados

Incendios forestales en España: qué dijo Pedro Sánchez

El Presidente alertó que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque remarcó que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", aseguró Sánchez desde Cenicientos, tras visitar la zona afectada y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.

Nuestra prioridad está en salvaguardar vidas, defender los núcleos poblacionales y combatir las llamas. Todo el Estado, todas las Administraciones, están poniendo todos los recursos de forma coordinada para una eficaz respuesta ante los incedios y para el acogimiento de personas… pic.twitter.com/aZKtXsD5s2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 25, 2026

Desde la oposición, el líder de Vox, Santiago Abascal, vinculó los "desastres repetidos" que afectaron a España en los últimos meses, como los actuales incendios forestales, con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del gobierno de Pedro Sánchez.

"Los desastres repetidos en España no son sólo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia", expresó Vox, uno de los principales aliados del presidente argentino Javier Milei en Europa.