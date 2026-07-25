Avanzan los incendios forestales en España y ya hay 80.000 evacuados

El fuego afecta la comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde quemó más de 20.000 hectáreas. El presidente Pedro Sánchez reconoció que la situación "sigue siendo compleja".
Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila provocaron hasta ahora unos 80.000 evacuados y afectaron más de 20.000 hectáreas. En las últimas horas, el presidente español, Pedro Sánchez, advirtió que la situación "sigue siendo compleja", pero subrayó que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar con las tareas de extinción.
Desde el jueves, ambos focos forzaron la evacuación de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña, según dijo el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Los fuegos en Madrid y Ávila serán gestionados a partir de ahora como uno solo y se unificará el mando de la emergencia en adelante.
Hasta el momento, son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.
La "gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras", al tiempo que no se reportan daños personales relevantes, destacó Martín.
El Presidente alertó que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque remarcó que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.
"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", aseguró Sánchez desde Cenicientos, tras visitar la zona afectada y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.
Desde la oposición, el líder de Vox, Santiago Abascal, vinculó los "desastres repetidos" que afectaron a España en los últimos meses, como los actuales incendios forestales, con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del gobierno de Pedro Sánchez.
"Los desastres repetidos en España no son sólo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia", expresó Vox, uno de los principales aliados del presidente argentino Javier Milei en Europa.