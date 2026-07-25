Javier Milei ya está en Brasil y se reúne con Flávio Bolsonaro para respaldar su campaña

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos dirigentes dirigirán unas breves palabras.

El viaje de Milei a Brasil volvió a tensar la relación política con Lula Da Silva.

Luego, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, Nunes y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante a gobernar el vecino país de cara a los comicios de este año.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal. En ese ámbito tendrá lugar el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Bolsonaro, y el discurso de Milei.

Escala la tensión entre Milei Lula Da Silva

El viaje de Milei a San Pablo volvió a tensar el vínculo político con el presidente brasileño. Uno de los funcionarios claves de Lula trató al libertario de "imbécil" y cuestionó que busque apoyar al candidato ultraderechista cuando restan dos meses y meses para las elecciones presidenciales.

“No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible”, denunció el secretario General de la Presidencia, Guilherme Boulos, en declaraciones a Radio 750. “La postura de Milei no condice con la historia del pueblo argentino, con su valentía. Es una postura de arrodillarse, de someterse. Incluso, con un tema del proyecto que envió al Congreso para permitir la venta de tierras”, agregó.