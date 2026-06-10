Balotaje en Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pelean voto a voto

El candidato izquierdista se impone por menos de un punto porcentual a la ultraderechista. Ya fueron escrutados casi el 98% de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el domingo pasado.
Con casi el 98% de los votos escrutados, el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre la ultraderechista Keiko Fujimori en el balotaje presidencial de Perú. La elección se realizó el último domingo, en medio de un proceso de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho mandatarios en la última década.
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez registra 9.018.592 votos, lo que representa el 50,027% del total, y Keiko Fujimori suma 9.008.804 votos, con el 49,973%. Quedan algo más de 1.600 actas por enviar al Jurado Electoral Especial (JEE) y unas 320 aún pendientes de procesamiento.
"Yo invoco con energía a que se respete la voluntad del pueblo. Convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo y llamo a las fuerzas democráticas a respetar lo que significa la acción”, expresó Sánchez, al ser consultado sobre si respetará los resultados oficiales de la ONPE.
“Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Hay una autoconvocatoria, la gente tiene el derecho. En ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia hay que defenderse. Creo que eso es correcto”, agregó.
Por su parte, Keiko Fujimori pidió que "se respeten lo que dicen las actas". "Como diría esta frase muy directa: ‘dato mata relato’. Más allá de los comentarios que pueden tener, acá lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete y son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto", añadió.
“Creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten que la información llegue a todos”, sumó la hija del expresidente Alberto Fujimori.
“Tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener, sobre todo, que tender los puentes de unidad”, concluyó la candidata.
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