Balotaje en Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pelean voto a voto

“Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Hay una autoconvocatoria, la gente tiene el derecho. En ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia hay que defenderse. Creo que eso es correcto”, agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori pidió que "se respeten lo que dicen las actas". "Como diría esta frase muy directa: ‘dato mata relato’. Más allá de los comentarios que pueden tener, acá lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete y son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto", añadió.

“Creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten que la información llegue a todos”, sumó la hija del expresidente Alberto Fujimori.

“Tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener, sobre todo, que tender los puentes de unidad”, concluyó la candidata.