Trump vuelve a amenazar a los iraníes con "atacarlos muy duro"

Irán confirmó que hubo ataques en zonas cercanas a Bandar Abbas y a la isla de Qeshm, aunque no informó oficialmente el alcance de los daños.

En respuesta, Teherán lanzó una ofensiva contra distintos puntos de la región. Jordania informó que derribó cinco misiles dirigidos hacia la base aérea de Muwaffaq Salti, donde operan aeronaves estadounidenses.

6a231c96d59cb6-58184720 Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra Irán y advirtió que Estados Unidos responderá con nuevos ataques si fracasan las negociaciones.

Mientras el conflicto militar se intensifica, las conversaciones para alcanzar un acuerdo continúan sin avances concretos. Estados Unidos exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que Teherán reclama el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados.

Las diferencias mantienen bloqueadas las negociaciones y alimentan la incertidumbre sobre una posible salida diplomática.

La guerra también tiene consecuencias económicas. Desde el inicio de las hostilidades, los precios internacionales de la energía registraron fuertes aumentos. El petróleo Brent superó los 91 dólares por barril, impulsando costos de transporte, producción y alimentos en distintos mercados del mundo.

En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano, otro factor que complica cualquier intento de alcanzar un acuerdo regional más amplio y duradero.