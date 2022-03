Biden: "Putin debe pagar por su agresión o causará más caos"

El mandatario norteamericano pronunció este martes su primer mensaje sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso, con abundante contenido en torno a la invasión rusa a Ucrania.

"Esta noche nos reunimos como demócratas, republicanos e independientes. Pero lo más importante, como estadounidenses. Con el deber mutuo con Estados Unidos, con el pueblo estadounidense, con la Constitución. Y con la determinación inquebrantable de que la libertad siempre triunfará sobre la tiranía", comenzó.

Y rápidamente se refirió al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: "A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Siguen avanzando. Y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen creciendo", expresó Biden.

Putin lanzó una guerra "premeditada y no provocada" y subestimó la poderosa respuesta que la invasión de Rusia a Ucrania provocaría en las naciones occidentales, que impusieron fuertes sanciones a la economía rusa, indicó el jefe de Estado del país del norte.

"Rechazó los intentos de diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podía dividirnos aquí en casa. Putin estaba equivocado. Estábamos listos", subrayó Biden.

Prohibición del tránsito de aviones rusos

En otro momento de su alocución, Biden anunció la prohibición del tránsito de aviones rusos en el espacio aéreo estadounidense.

"Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y añadiendo una presión adicional a su economía", dijo.

Por otro lado, reiteró que Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania tras la invasión de Rusia y les dijo a los miembros del Congreso reunidos: “Permítanme ser claro: nuestras fuerzas no están participando y no participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania”.

Aunque advirtió que las tropas estadounidenses se desplegaron en Europa no para luchar en Ucrania, “sino para defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste”.

“Para ese propósito, hemos movilizado fuerzas terrestres estadounidenses, escuadrones aéreos, despliegues de barcos para proteger a los países de la OTAN, incluyendo a Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Estonia”, agregó.

Previamente, Biden había dejado en claro que EE.UU. se apegaría al principio del Artículo 5 de la OTAN, que sostien que un ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos los países miembros.

“Como he dejado muy claro, Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de nuestro poder colectivo”, agregó.

Contra los oligarcas rusos

En otro pasaje de su discurso, Biden precisó que Estados Unidos tiene la intención de perseguir a los oligarcas rusos que apoyan a Vladimir Putin.

"Esta noche, les digo a los oligarcas rusos y líderes corruptos que generaron miles de millones de dólares a partir de este régimen violento 'no más'. Lo digo en serio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos”, dijo.

"Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y apoderarnos de sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vendremos por sus ganancias mal engendradas", abundó.