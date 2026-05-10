Hantavirus en un crucero: siguen las evacuaciones de pasajeros

Los primeros en desembarcar fueron 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS. A bordo del crucero hay un argentino. Cuál es su estado de salud y en qué país tendrá que realizar la cuarentena.
El desembarco de los pasajeros del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife) y los primeros en abandonar la embarcación fueron 14 españoles y un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, repartidos en dos lanchas.
El protocolo establece que los pasajeros desembarquen de forma escalonada utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional. Además, lo harán según la disponibilidad de los vuelos en pista y de los distintos operativos internacionales de repatriación que fueron previstos para cada país.
En declaraciones a TN, el cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón, se refirió al compatriota que se encuentra a bordo del crucero. "He estado en contacto con él, dándole asistencia. Está en perfecto estado de salud, es un pasajero que va en un camarote individual. Hemos hablado por teléfono, hemos tenido una relación informativa, siempre ha sido controlado por los médicos. Nos dijo que toda la tripulación está en buen estado de salud", explicó.
Una vez que el pasajero deje la embarcación, viajará a Países Bajos para realizar la cuarentena. "El gobierno argentino le solicitó al gobierno neerlandés si podía hacerse cargo de él y se tomó la decisión rápidamente. Irá en el avión junto a pasajeros de otras naciones", comentó el funcionario.
"Nuestro compatriota tenía el viaje planificado y volverá al país luego de una cuarentena. Supongo que luego la unidad sanitaria argentina tomará contacto con él para ver cómo será su reingreso a la República y si le exige controles sanitarios", agregó".
La OMS, vale recordar, clasificó a todas las personas a bordo del MV Hondius como “contactos de alto riesgo” y recomendó su seguimiento durante 42 días. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó a Tenerife junto a los ministros de Sanidad e Interior españoles para supervisar el operativo, al tiempo que insistió en que el riesgo para la población canaria “sigue siendo bajo”.
Por ahora, la organización confirmó seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo del crucero. “Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, indicó en un comunicado.
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