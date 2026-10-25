En paralelo, los primeros datos provenientes del exterior mostraban una ventaja del candidato del Partido Liberal en cantidad de sufragios, aunque Lula se imponía en un mayor número de países.

La diferencia se explicaba principalmente por los resultados registrados en Japón, donde Bolsonaro obtuvo 47.306 votos frente a los 11.201 del actual presidente, según los boletines electorales recopilados por el portal G1.

Esa ventaja superior a los 36.000 sufragios permitió al senador encabezar inicialmente el recuento entre los brasileños residentes en el extranjero.

Con la votación extendida y el escrutinio interrumpido, Brasil permanecía a la espera de nuevas cifras oficiales para conocer quién gobernará la principal economía de América Latina.