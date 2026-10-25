El juez Cristiano Zanin dispuso prolongar dos horas el horario electoral ante los inconvenientes registrados en el traslado de votantes.
El Supremo Tribunal de Brasil dispuso extender hasta las 19 el horario de votación en todo el país, en medio de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador opositor Flávio Bolsonaro. La decisión fue adoptada ante los inconvenientes registrados en el transporte de electores en distintas ciudades y coincidió con la suspensión del escrutinio que había comenzado a difundirse oficialmente.
La resolución fue dictada por el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, a pedido de los equipos de campaña de ambos candidatos, que coincidieron en la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.
La medida implicó prolongar dos horas la jornada electoral, inicialmente prevista hasta las 17, en una elección marcada por la fuerte polarización política y la expectativa sobre el resultado.
Antes de la interrupción del recuento, los sistemas oficiales del Tribunal Electoral brasileño habían difundido resultados preliminares que otorgaban el 57,66% de los votos a Lula y el 42,34% a Bolsonaro. Sin embargo, no se precisó qué porcentaje de las mesas había sido contabilizado, por lo que esas cifras no permitían establecer una tendencia definitiva.
En paralelo, los primeros datos provenientes del exterior mostraban una ventaja del candidato del Partido Liberal en cantidad de sufragios, aunque Lula se imponía en un mayor número de países.
La diferencia se explicaba principalmente por los resultados registrados en Japón, donde Bolsonaro obtuvo 47.306 votos frente a los 11.201 del actual presidente, según los boletines electorales recopilados por el portal G1.
Esa ventaja superior a los 36.000 sufragios permitió al senador encabezar inicialmente el recuento entre los brasileños residentes en el extranjero.
Con la votación extendida y el escrutinio interrumpido, Brasil permanecía a la espera de nuevas cifras oficiales para conocer quién gobernará la principal economía de América Latina.
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