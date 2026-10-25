Por su parte, Lula votó en San Pablo, con el objetivo de revertir la derrota sufrida en la primera vuelta. Tras emitir su sufragio, agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.

“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.

El jefe de Estado también denunció episodios de violencia protagonizados por militantes del PL y remarcó que las diferencias políticas no deben derivar en agresiones. “Dos vecinos pueden pensar diferente, pero no puede haber violencia”, señaló, antes de calificar la jornada electoral como “un día sagrado” por la importancia de la disputa.

En sus declaraciones, Lula lanzó duras críticas contra su adversario, aunque sin mencionarlo por su nombre en ese tramo de la intervención: “Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir”. Y concluyó: "Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial".

La votación de este domingo definirá quién gobernará Brasil durante el próximo mandato, en una contienda que enfrenta dos proyectos políticos con diferencias profundas sobre seguridad, política exterior y el rumbo económico del país.