La inesperada sanción que podría sufrir Boca por publicitar una casa de apuestas en Brasil

La legislación brasileña restringe este tipo de patrocinios y especialistas advierten que el club afrontaría consecuencias por exhibir la marca en la vuelta de las semifinales ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana.
El festejo por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana podría abrirle otro frente a Boca. La presencia del patrocinador Betsson en la camiseta durante el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná quedó bajo la lupa por una normativa brasileña que limita la publicidad vinculada a las apuestas deportivas.
La disposición, aprobada el 25 de septiembre, prohíbe los anuncios y patrocinios de apuestas de cuota fija en Brasil, sin establecer excepciones para los clubes extranjeros que disputan competencias internacionales. Aunque el acuerdo comercial fue firmado en la Argentina, donde la actividad está permitida, ese argumento no necesariamente evitaría una sanción.
El abogado especializado en derecho deportivo Eduardo Carlezzo explicó el alcance de la normativa: “La medida provisional no distingue entre clubes brasileños y extranjeros: la prohibición se aplica a cualquier publicidad de apuestas exhibida en el país. El hecho de que el contrato de patrocinio se haya firmado en el extranjero no modifica esta conclusión. Lo jurídicamente relevante es que la marca se mostró en territorio brasileño y fue vista por el público brasileño”.
En la misma línea, Pedro Lopes, abogado y socio fundador de Chenus Holdings, empresa de inversión en el deporte, advirtió sobre las posibles consecuencias para el club argentino. “En el caso de Boca, la institución podría ser multada por incumplimiento o incluso verse impedida de disputar partidos en Brasil si no se compromete a ocultar el patrocinio de su equipación en futuros encuentros”.
El alcance de una eventual medida tampoco se limitaría necesariamente al equipo visitante. Las cadenas encargadas de producir las imágenes y el club local también podrían quedar involucrados, según las responsabilidades que determinen las autoridades.
Mientras la camiseta mantuvo el logo del patrocinador, la transmisión televisiva sí tuvo adaptaciones. La Conmebol recurrió a la tecnología de superposición virtual (virtual overlays), un sistema que permite modificar la publicidad de los carteles LED según el territorio al que se dirige la señal.
El mecanismo ya se había utilizado en el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, donde Vasco se impuso por 1-0. En aquella ocasión, ESPN y SBT mostraron al público brasileño mensajes institucionales y marcas como Amstel, Coca-Cola, Mastercard y Mercado Livre, mientras que en otras transmisiones de Latinoamérica se mantuvo visible el logo de Bwin.
La final del certamen continental se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro, por lo que la legislación brasileña no tendría incidencia directa en ese partido. La incógnita pasa ahora por una posible sanción de las autoridades de Brasil por la publicidad exhibida durante la presentación del Xeneize en el Maracaná.
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