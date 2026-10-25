La inesperada sanción que podría sufrir Boca por publicitar una casa de apuestas en Brasil

El alcance de una eventual medida tampoco se limitaría necesariamente al equipo visitante. Las cadenas encargadas de producir las imágenes y el club local también podrían quedar involucrados, según las responsabilidades que determinen las autoridades.

Mientras la camiseta mantuvo el logo del patrocinador, la transmisión televisiva sí tuvo adaptaciones. La Conmebol recurrió a la tecnología de superposición virtual (virtual overlays), un sistema que permite modificar la publicidad de los carteles LED según el territorio al que se dirige la señal.

El mecanismo ya se había utilizado en el encuentro de ida, disputado en La Bombonera, donde Vasco se impuso por 1-0. En aquella ocasión, ESPN y SBT mostraron al público brasileño mensajes institucionales y marcas como Amstel, Coca-Cola, Mastercard y Mercado Livre, mientras que en otras transmisiones de Latinoamérica se mantuvo visible el logo de Bwin.

La final del certamen continental se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro, por lo que la legislación brasileña no tendría incidencia directa en ese partido. La incógnita pasa ahora por una posible sanción de las autoridades de Brasil por la publicidad exhibida durante la presentación del Xeneize en el Maracaná.