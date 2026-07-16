Brasil: se conoció el informe preliminar sobre el choque de helicópteros en que murió Gaspi

A su vez, el reporte afirmó que las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo visual y, hasta ahora, no hay indicios de que el clima haya influido en el siniestro.

También precisó que ninguna de las dos aeronaves contaba con registradores de datos o de voz de cabina -las denominadas “cajas negras”-, ya que esos equipos no son obligatorios para los modelos involucrados, aunque un dispositivo GPS recuperado de uno de los helicópteros permitió reconstruir parte del recorrido.

No obstante, el Cenipa aclaró que se trata de un informe preliminar y que la investigación continúa en curso, por lo que el documento no establece las causas del accidente ni determina responsabilidades. El informe final será el que identifique los factores que contribuyeron a la colisión ocurrida el 14 de junio pasado.