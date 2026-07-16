Causa Maradona: declaró el asistente de Diego y complicó a Agustina Cosachov

Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla, declaró en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y apuntó contra la labor de la psiquiatra.
Maximiliano Pomargo, asistente personal de Diego Armando Maradona en los últimos días de vida del astro futbolístico y cuñado de Matías Morla, declaró en el juicio y complicó a la psiquiatra Agustina Cosachov.
A primera hora dle juicio que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro, primero fue la presentación psicólogo Carlos Díaz, y luego, el turno de Pomargo, quien brindó su testimonio en un momento clave, en que siete imputados que formaron parte del equipo de salud de Maradona están siendo juzgados.
Al responder sobre su rol en la vida de Maradona, dijo que "era asistente desde 2016 hasta el día de su muerte" y que su función "era específicamente sobre las necesidades de Diego. Iba desde hablar con el presidente de la FIFA para el mundial hasta ir a comprarle unas zapatillas".
Y aclaró ante las preguntas del fiscal: "Me presentó Matías Morla, que es mi cuñado y sabía del trabajo que hacía antes. Previamente trabajaba en organización de eventos, recitales y Fórmula uno. Era un servicio tercerizado para una empresa. En la actualidad soy abogado y trabajo con mi mujer, Vanesa Morla".
Luego marcó que Maradona tenía consumo problemático con el alcohol. "En octubre de 2020 para mí Diego estaba en caída libre. Estaba tomando mucho y no había manera. En ese mes se barajó la idea de internarlo por la fuerza. Veníamos en un contexto de muchas situaciones en las que él capaz tomaba, después dejaba de tomar, después volvía a tomar", resaltó.
En otro lapso de su declaración, Pomargo consideró que la psiquiatra Agustina Cosachov era quien tenía más responsabilidad en la internación domiciliaria del Maradona.
"Me parece que la más a cargo de la internación domiciliaria era Agustina porque era una rehabilitación por alcohol. A nosotros siempre se nos habló de eso", expresó.
Por su parte, el asistente personal de Maradona afirmó Leopoldo Luque tenía celos profesionales particularmente con Carlos Díaz, el psicólogo. "Lo que pasa es que a veces se generaba eso alrededor de la figura de Diego. Esos celos", remarcó.
El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y Díaz se encuentran sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho a los 25 años de prisión.
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