Causa Maradona: declaró el asistente de Diego y complicó a Agustina Cosachov

Luego marcó que Maradona tenía consumo problemático con el alcohol. "En octubre de 2020 para mí Diego estaba en caída libre. Estaba tomando mucho y no había manera. En ese mes se barajó la idea de internarlo por la fuerza. Veníamos en un contexto de muchas situaciones en las que él capaz tomaba, después dejaba de tomar, después volvía a tomar", resaltó.

Agustina Cosachov negó haber mantenido relaciones sexuales con Maradona pese a un chat que se filtró.

Pomargo apuntó contra Agustina Cosachov

En otro lapso de su declaración, Pomargo consideró que la psiquiatra Agustina Cosachov era quien tenía más responsabilidad en la internación domiciliaria del Maradona.

"Me parece que la más a cargo de la internación domiciliaria era Agustina porque era una rehabilitación por alcohol. A nosotros siempre se nos habló de eso", expresó.

Por su parte, el asistente personal de Maradona afirmó Leopoldo Luque tenía celos profesionales particularmente con Carlos Díaz, el psicólogo. "Lo que pasa es que a veces se generaba eso alrededor de la figura de Diego. Esos celos", remarcó.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y Díaz se encuentran sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho a los 25 años de prisión.