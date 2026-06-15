Accidente aéreo en Brasil: la trágica muerte del youtuber argentino Gaspi

Los extrane gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegria compartirles Gaspi presentando su nuevo programa en el streaming Blender

La confirmación de su muerte generó una inmediata reacción en redes sociales, streamers, youtubers y figuras del mundo digital argentino y regional expresaron su conmoción. Antiguos videos de Gaspi volvieron a circular, incluyendo fragmentos donde hablaba de la vida y la muerte.

El youtuber y streamer argentino de 23 años había iniciado su carrera siendo adolescente, deja una trayectoria de poco más de una década en la que pasó de subir videos caseros a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la nueva generación de creadores de contenido en Argentina.

Las autoridades brasileñas, junto con la Fuerza Aérea, investigan las causas del accidente.