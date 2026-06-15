Accidente aéreo en Brasil: la trágica muerte del youtuber argentino Gaspi

El youtuber y streamer argentino falleció junto al el director audiovisual Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro.
Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió a los 23 años, este domingo 14 de junio, en un choque entre dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. El accidente dejó un total de seis fallecidos y no hubo sobrevivientes.
Junto al youtuber perdieron la vida el director audiovisual argentino Lucas Vignale -quien trabajaba habitualmente con Gaspi-, el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, un productor musical brasileño y los dos pilotos de las aeronaves. Según los reportes oficiales, los helicópteros colisionaron en el aire alrededor de las 9 de la mañana -hora local-, cayeron y uno de ellos impactó contra un concesionario automotriz, provocando un incendio que afectó a más de 20 vehículos.
Nacido el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires, Gaspar Prim Díaz comenzó a subir contenido a YouTube en 2013, pero su popularidad creció de manera significativa alrededor de 2020-2021, cuando tenía 17 años. Se destacó con entrevistas callejeras en Buenos Aires, caracterizadas por un humor irreverente, preguntas directas y situaciones virales. Su voz grave, el saludo “Buuuueeenas” y su estilo sin filtros lo convirtieron en uno de los referentes del humor digital argentino.
En los últimos años acumuló más de 2,5 millones de suscriptores en su canal principal y millones de seguidores en Instagram y TikTok. Participó en eventos masivos como "La Velada del Año" y generó tanto adhesión como polémicas por el contenido de sus producciones. Sus videos acumularon decenas de millones de visualizaciones.
La confirmación de su muerte generó una inmediata reacción en redes sociales, streamers, youtubers y figuras del mundo digital argentino y regional expresaron su conmoción. Antiguos videos de Gaspi volvieron a circular, incluyendo fragmentos donde hablaba de la vida y la muerte.
El youtuber y streamer argentino de 23 años había iniciado su carrera siendo adolescente, deja una trayectoria de poco más de una década en la que pasó de subir videos caseros a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la nueva generación de creadores de contenido en Argentina.
Las autoridades brasileñas, junto con la Fuerza Aérea, investigan las causas del accidente.
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