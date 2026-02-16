Cancillería contrató por 114 millones a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

federico-sturzenegger-y-su-esposa-maria-josefina-4OFRK46LKZC5TGVGQGELP3TONU Se firmó un Pacto de Integridad para garantizar transparencia.

Al detectarse este "vínculo positivo" entre la prestadora y un alto funcionario nacional, el expediente activó de inmediato el protocolo de integridad previsto en el Decreto 202/2017. Esto obligó a la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como medida adicional, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.

El servicio, que forma parte del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027, alcanzará a 132 agentes públicos. El esquema incluye:

Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.

Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

Los cursos se dictarán de manera presencial en la sede de la asociación en el barrio de Retiro. En los documentos oficiales, la Dirección de Recursos Humanos argumentó que la AACI es el "único prestador" con la trayectoria necesaria para asegurar la continuidad de este programa, lo que justificó que el trámite se realizara mediante una Adjudicación Simple por Especialidad.

Esta no es la primera vez que la entidad brinda servicios al Ministerio. Según registros del portal COMPR.AR, ya existió un contrato previo en 2024 por un total de $55.388.180, aunque en aquel expediente no figuraba publicado un Pacto de Integridad como el que se suscribió para esta nueva etapa. Con la firma de los nuevos informes y la notificación a los organismos de control, el Gobierno dio por cumplido el procedimiento legal. Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.

El Gobierno defendió la transparencia de la contratación

El presidente Javier Milei decidió intervenir de forma directa en la polémica por la adjudicación millonaria de la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Ante el revuelo que generó el contrato con la entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger, el Presidente utilizó sus redes sociales para respaldar la legalidad de la contratación y descartar cualquier tipo de irregularidad.

720 (3) Javier Milei respaldó la contratación que llevó a cabo la Cancillería.

El Presidente reposteó un descargo publicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. Con este movimiento, Milei avaló las explicaciones del funcionario, quien aseguró que la relación comercial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la AACI no es nueva: "¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal", expresó Quirno en el mensaje reposteado.

En la misma publicación, el canciller defendió la transparencia del proceso actual, señalando que el vínculo familiar de Josefina Rouillet con Sturzenegger fue reportado desde el inicio del trámite. Según explicó, lejos de ocultarse, la situación disparó las alarmas de control correspondientes: "En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo", concluyó.