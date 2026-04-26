Carlos III visitará la Casa Blanca pese al atentado fallido

El presidente de Estados Unidos aseguró que la agenda oficial de Carlos III se mantiene sin cambios, tras el tiroteo que obligó a reforzar la seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la visita oficial del rey Carlos III a Washington se realizará según lo previsto, pese al atentado fallido que sacudió la capital durante el fin de semana.
El incidente, ocurrido durante la tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, obligó a evacuar al mandatario tras un tiroteo atribuido a un atacante solitario. Sin embargo, Trump buscó llevar tranquilidad al asegurar que la agenda diplomática no se verá alterada. “El rey Carlos va a venir, y lo esperamos con ganas”, afirmó ante la prensa.
El monarca británico, de 77 años, arribará este lunes acompañado por la reina Camila, en lo que será su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su ascenso al trono. La estadía se extenderá hasta el 30 de abril y tendrá como eje central las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.
El programa incluye una ceremonia oficial con honores militares en la Casa Blanca, un discurso ante el Congreso y una cena de gala. La visita adquiere un carácter histórico: será la primera vez que un soberano británico se dirija al Capitolio desde la intervención de Isabel II en 1991.
Tras el ataque frustrado, tanto la administración estadounidense como el Palacio de Buckingham intensificaron los protocolos de seguridad. Aunque se analizan posibles ajustes logísticos en algunos actos, fuentes oficiales confirmaron que el cronograma general se mantiene sin modificaciones sustanciales.
Desde Londres, un portavoz real indicó que la decisión fue tomada luego de consultas entre ambos gobiernos y en base a recomendaciones de seguridad. Incluso trascendió que los reyes británicos mantuvieron un contacto telefónico con Trump y su esposa para expresar solidaridad por lo ocurrido.
La visita se produce en un escenario internacional complejo. Las relaciones entre Washington y Londres atraviesan tensiones, especialmente por diferencias en política exterior, como la postura del Reino Unido frente al conflicto con Irán.
A pesar de ese trasfondo, Trump destacó el vínculo personal con Carlos III y elogió su fortaleza ante el tratamiento oncológico que enfrenta. “Es muy valiente”, subrayó el mandatario, quien lo definió como un “amigo de mucho tiempo”.
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