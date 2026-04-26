Carlos III visitará la Casa Blanca pese al atentado fallido

Seguridad reforzada

Tras el ataque frustrado, tanto la administración estadounidense como el Palacio de Buckingham intensificaron los protocolos de seguridad. Aunque se analizan posibles ajustes logísticos en algunos actos, fuentes oficiales confirmaron que el cronograma general se mantiene sin modificaciones sustanciales.

Desde Londres, un portavoz real indicó que la decisión fue tomada luego de consultas entre ambos gobiernos y en base a recomendaciones de seguridad. Incluso trascendió que los reyes británicos mantuvieron un contacto telefónico con Trump y su esposa para expresar solidaridad por lo ocurrido.

Contexto delicado

La visita se produce en un escenario internacional complejo. Las relaciones entre Washington y Londres atraviesan tensiones, especialmente por diferencias en política exterior, como la postura del Reino Unido frente al conflicto con Irán.

A pesar de ese trasfondo, Trump destacó el vínculo personal con Carlos III y elogió su fortaleza ante el tratamiento oncológico que enfrenta. “Es muy valiente”, subrayó el mandatario, quien lo definió como un “amigo de mucho tiempo”.