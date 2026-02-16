"Enterralo todo": ¿Qué quiso decir Jeffrey Epstein con la frase sobre su isla privada?

Está escrito en un mail atribuido al empresario, acusado de encabezar una red de pedofilia y que apareció ahorcado en la celda en la que fue alojado a la espera de su juicio.
Un correo electrónico incorporado a la última tanda de documentos oficiales del caso Jeffrey Epstein generó nuevas preguntas sobre lo que ocurría en su isla privada. El mensaje, fechado el 11 de junio de 2011, contiene una frase que llamó la atención: “No quiero gastar dinero sacando cosas de la isla, enterradlo todo”.
El mail, dirigido a Gary Kerney, uno de sus socios, menciona además que el Epstein quería que “la limpieza estuviera bien encaminada” antes de su llegada. Los archivos fueron publicados el 5 de febrero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. y forman parte del expediente judicial vinculado al empresario.
Epstein, financista con contactos en el mundo político y empresarial, fue acusado por la justicia federal de Estados Unidos de organizar una red de tráfico sexual de menores. Según la presentación judicial de 2019, habría captado adolescentes para someterlas a abusos en distintas propiedades, incluida su isla en el Caribe.
Diversas denunciantes señalaron que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad. En presentaciones judiciales también se mencionó el traslado de jóvenes desde otras islas hacia Little Saint James.
El 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el inicio del juicio, Epstein fue encontrado ahorcado en su celda en Nueva York. El informe oficial determinó que se trató de un suicidio. La muerte se produjo bajo custodia federal y dio lugar a investigaciones internas sobre las condiciones de detención.
comentar