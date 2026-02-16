"Enterralo todo": ¿Qué quiso decir Jeffrey Epstein con la frase sobre su isla privada?

El mail, dirigido a Gary Kerney, uno de sus socios, menciona además que el Epstein quería que “la limpieza estuviera bien encaminada” antes de su llegada. Los archivos fueron publicados el 5 de febrero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. y forman parte del expediente judicial vinculado al empresario.

El mensaje fue encontrado el pasado domingo por el emprendedor e 'influencer' Mario Nawfal, quien indicó en X que espera que "solo estén hablando de algún trabajo de paisajismo"

Qué se investigaba

Epstein, financista con contactos en el mundo político y empresarial, fue acusado por la justicia federal de Estados Unidos de organizar una red de tráfico sexual de menores. Según la presentación judicial de 2019, habría captado adolescentes para someterlas a abusos en distintas propiedades, incluida su isla en el Caribe.

Diversas denunciantes señalaron que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad. En presentaciones judiciales también se mencionó el traslado de jóvenes desde otras islas hacia Little Saint James.

En 1998, la empresa LSJ LLC, cuyo único socio era el magnate, compró la Isla Pequeña Saint James, con una superficie de unas 30 hectáreas, por 7,95 millones de dólares.

El final en prisión y contexto

El 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el inicio del juicio, Epstein fue encontrado ahorcado en su celda en Nueva York. El informe oficial determinó que se trató de un suicidio. La muerte se produjo bajo custodia federal y dio lugar a investigaciones internas sobre las condiciones de detención.