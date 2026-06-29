China: destruyen a martillazos celulares confiscados frente a estudiantes

Las imágenes muestran a varios docentes utilizando martillos para destruir los celulares mientras un grupo de estudiantes observa la escena. La grabación comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y despertó comentarios de usuarios de diferentes países.

Hasta el momento, la escuela sostuvo que los dispositivos destruidos correspondían únicamente a teléfonos no reclamados tras haber sido confiscados y que la acción respondió a una política disciplinaria del establecimiento.

En los últimos años, varios países endurecieron las restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas con el objetivo de reducir las distracciones y favorecer el aprendizaje. Entre ellos se encuentran Francia, que desde 2018 prohíbe el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias inferiores; Italia, que dispuso nuevas restricciones para limitar su utilización durante las clases; y Países Bajos, donde desde 2024 los dispositivos electrónicos dejaron de estar permitidos en las aulas, salvo por razones pedagógicas o de accesibilidad.

También Inglaterra recomendó a las escuelas implementar políticas que impidan el uso de teléfonos durante la jornada escolar.

Organismos internacionales como la UNESCO también plantearon que el uso de celulares en clase debe estar regulado cuando afecta la concentración y el rendimiento de los estudiantes. No obstante, las medidas varían según cada país: mientras algunos optan por prohibiciones generales, otros dejan la decisión en manos de las escuelas o permiten los dispositivos únicamente con fines educativos.