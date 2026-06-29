Tiroteo en un fan fest del Mundial: un muerto, un herido grave e investigación por homicidio

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la fuerza de seguridad confirmó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital con lesiones de gravedad, hecho que se registró en las inmediaciones de N Market Street y W Santa Clara Street. Como consecuencia, varias calles fueron cerradas al tránsito y las autoridades solicitaron a vecinos y visitantes que evitaran circular por la zona mientras se desarrollaban las tareas periciales.