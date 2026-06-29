Tiroteo en un fan fest del Mundial: un muerto, un herido grave e investigación por homicidio

El ataque se produjo en un sector de encuentro de hinchas en California. Las autoridades aislaron el lugar y continúan con las pericias para esclarecer lo sucedido.
Un violento tiroteo sacudió un fan fest del Mundial ubicado en San Pedro Square, en la ciudad de San José, California. El episodio dejó una persona fallecida y otra con heridas de gravedad, mientras las autoridades iniciaron una investigación por homicidio y montaron un amplio operativo en el lugar.
Según datos de la policía local, el ataque ocurrió durante la noche del domingo, en un momento en el que no estaba en juego ningún partido. El espacio ya había recibido a miles de hinchas durante cinco encuentros del certamen y es uno de los principales puntos de reunión en el área de la bahía de San Francisco.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la fuerza de seguridad confirmó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital con lesiones de gravedad, hecho que se registró en las inmediaciones de N Market Street y W Santa Clara Street. Como consecuencia, varias calles fueron cerradas al tránsito y las autoridades solicitaron a vecinos y visitantes que evitaran circular por la zona mientras se desarrollaban las tareas periciales.
El sector permanecía completamente acordonado y con una importante presencia policial. Además, se pudo registrar cómo una persona era retirada en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca. Una guardia de seguridad que estaba en el área reconstruyó los instantes posteriores al ataque: “La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”. Además, agregó que la policía mantenía diálogo con testigos y personal de seguridad mientras avanzaban las primeras pericias.
Tras la balacera, varios bares cercanos bajaron sus persianas y se reforzó la vigilancia en el sector. La investigación continúa bajo la carátula de homicidio, mientras los investigadores reúnen pruebas y testimonios para determinar las circunstancias del ataque.
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