Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín

El impacto ocurrió este viernes contra la Torre China Zun (CITIC Tower), en pleno distrito financiero de Beijn. No hay información oficial sobre víctimas.
Una avioneta se estrelló este viernes contra la Torre China Zun, también conocida como CITIC Tower, el edificio más alto de Beijin en un accidente que provocó la evacuación de emergencia del rascacielos y un importante despliegue policial y sanitario en el distrito financiero de Chaoyang.
El impacto ocurrió cerca de las 18 (hora local) en la zona de Guomao, el principal centro de negocios de la capital china., anteriormente conocida como Pekin Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo víctimas ni dieron detalles sobre la identidad del piloto o de posibles ocupantes de la aeronave.
Los primeros reportes indican que el avión sería una avioneta privada y que, preliminarmente, solo viajaba el piloto, sin embargo, esa información aún no fue confirmada por fuentes oficiales.
Imágenes difundidas en redes sociales internacionales muestran un importante agujero en la fachada acristalada del edificio y fragmentos de la aeronave esparcidos sobre una avenida cercana. También se observan piezas cayendo desde gran altura y daños en algunos vehículos que circulaban por la zona.
Uno de los testigos, el español Marcos Sabio, residente en Beijin relató que presenció el momento del accidente desde un gimnasio ubicado frente al edificio.
"Escuché un ruido como si alguien hubiese tirado un vaso muy grande", contó, para luego añadir que vio salir humo del rascacielos y decidió acercarse al lugar.
"Vi un pedazo de la avioneta en el suelo partida en dos", aseguró.
Otro ciudadano español describió el operativo desplegado minutos después del accidente: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados".
Además, una empleada evacuada del edificio contó al diario South China Morning Post que la salida del personal comenzó de manera urgente alrededor de las 18.00
A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades chinas no difundieron un parte oficial sobre lo ocurrido. Tampoco informaron qué tipo de vuelo realizaba la aeronave ni cuáles podrían haber sido las causas del impacto.
Incluso, usuarios reportaron que en plataformas chinas como Weibo y Douyin prácticamente no aparecían publicaciones sobre el episodio, mientras que los videos comenzaron a viralizarse principalmente a través de la red social X, bloqueada en China.
Según la base de datos Aviation Safety Network, la aeronave involucrada sería un Sunward SA60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque esa identificación todavía proviene de fuentes no oficiales.
La Torre China Zun, inaugurada en 2018, mide 528 metros y es el edificio más alto de Pekín, además del tercero de mayor altura en China. Se ubica en el centro financiero de la ciudad, junto a otros edificios emblemáticos como la sede de la televisión estatal CCTV.
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