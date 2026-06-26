Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín

Uno de los testigos, el español Marcos Sabio, residente en Beijin relató que presenció el momento del accidente desde un gimnasio ubicado frente al edificio.

"Escuché un ruido como si alguien hubiese tirado un vaso muy grande", contó, para luego añadir que vio salir humo del rascacielos y decidió acercarse al lugar.

"Vi un pedazo de la avioneta en el suelo partida en dos", aseguró.

avioneta-pekin-2 El impacto dejó un agujero en la fachada del rascacielos.

Otro ciudadano español describió el operativo desplegado minutos después del accidente: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados".

Además, una empleada evacuada del edificio contó al diario South China Morning Post que la salida del personal comenzó de manera urgente alrededor de las 18.00

A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades chinas no difundieron un parte oficial sobre lo ocurrido. Tampoco informaron qué tipo de vuelo realizaba la aeronave ni cuáles podrían haber sido las causas del impacto.

Incluso, usuarios reportaron que en plataformas chinas como Weibo y Douyin prácticamente no aparecían publicaciones sobre el episodio, mientras que los videos comenzaron a viralizarse principalmente a través de la red social X, bloqueada en China.

Según la base de datos Aviation Safety Network, la aeronave involucrada sería un Sunward SA60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque esa identificación todavía proviene de fuentes no oficiales.

La Torre China Zun, inaugurada en 2018, mide 528 metros y es el edificio más alto de Pekín, además del tercero de mayor altura en China. Se ubica en el centro financiero de la ciudad, junto a otros edificios emblemáticos como la sede de la televisión estatal CCTV.