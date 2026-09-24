China y Estados Unidos crearon un nuevo Concejo para evitar la guerra comercial

Los presidentes de Estados Unidos y China destacaron los avances entre ambos países y plantearon la necesidad de evitar una confrontación, incluso en el desarrollo de la Inteligencia Artificial
Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieron este jueves un encuentro en Washington, donde ambos se refirieron a la relación bilateral y destacaron la importancia de avanzar en áreas como el comercio, la seguridad y la cooperación.
Durante una ceremonia conjunta, Trump sostuvo que los dos países lograron avances en asuntos de interés común y destacó el respeto entre ambos mandatarios, también recordó la visita que realizó a China en mayo y señaló que, durante ese viaje, las dos potencias crearon un nuevo Consejo de Comercio.
La inteligencia artificial también aparece entre los temas de la relación bilateral. Antes del encuentro, Trump había señalado que la superinteligencia sería uno de los asuntos centrales de las conversaciones, al tiempo que Xi, mencionó áreas como inteligencia artificial, economía, finanzas e intercambios entre personas como posibles campos de cooperación
“Se trata de un mecanismo totalmente nuevo que ha tenido un éxito increíble”, afirmó Trump al referirse al Consejo de Comercio. Según explicó, a partir de ese espacio los equipos de ambos países trabajaron para construir una relación comercial “más equilibrada”.
El mandatario estadounidense también vinculó la cooperación bilateral con cuestiones de seguridad. En ese sentido, sostuvo que las decisiones adoptadas en esa área pueden contribuir a “promover la paz y la prosperidad” durante las próximas décadas.
Trump, además, remarcó los intereses comunes entre Washington y Pekín y recordó la cooperación que ambos países mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Por su parte, Xi Jinping destacó la recepción en Estados Unidos y planteó la necesidad de que las dos potencias mantengan una relación basada en la cooperación.
“China y Estados Unidos deben mantener el principio de ‘no entrar en conflicto ni confrontación’”, afirmó el presidente chino. También sostuvo que ambos países pueden encontrar una manera de convivir y trabajar juntos pese a sus diferencias.
Xi señaló que la cooperación entre Washington y Pekín no resolverá todos los problemas internacionales, pero consideró que sería difícil abordar muchos de ellos sin esa cooperación. Además, invitó a 100.000 jóvenes estadounidenses a visitar China durante los próximos cinco años para realizar intercambios y estudios.
El presidente chino también anunció la llegada de dos pandas, Pingping y Fushuang, al Zoológico de Atlanta y afirmó que estos animales funcionan como “emisarios de amistad” entre ambos pueblos.
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