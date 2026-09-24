China y Estados Unidos crearon un nuevo Concejo para evitar la guerra comercial

El mandatario estadounidense también vinculó la cooperación bilateral con cuestiones de seguridad. En ese sentido, sostuvo que las decisiones adoptadas en esa área pueden contribuir a “promover la paz y la prosperidad” durante las próximas décadas.

Trump recibe a Xi en una histórica segunda visita de Estado https://t.co/XZpAGCbvM8 pic.twitter.com/cEwVdNDfVD — Errete en Español (@erreteespanol) September 24, 2026

Trump, además, remarcó los intereses comunes entre Washington y Pekín y recordó la cooperación que ambos países mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Xi pidió evitar la confrontación

Por su parte, Xi Jinping destacó la recepción en Estados Unidos y planteó la necesidad de que las dos potencias mantengan una relación basada en la cooperación.

“China y Estados Unidos deben mantener el principio de ‘no entrar en conflicto ni confrontación’”, afirmó el presidente chino. También sostuvo que ambos países pueden encontrar una manera de convivir y trabajar juntos pese a sus diferencias.

Trump y Xi hablaron de comercio, seguridad e inteligencia artificial en su encuentro en Washington

Xi señaló que la cooperación entre Washington y Pekín no resolverá todos los problemas internacionales, pero consideró que sería difícil abordar muchos de ellos sin esa cooperación. Además, invitó a 100.000 jóvenes estadounidenses a visitar China durante los próximos cinco años para realizar intercambios y estudios.

El presidente chino también anunció la llegada de dos pandas, Pingping y Fushuang, al Zoológico de Atlanta y afirmó que estos animales funcionan como “emisarios de amistad” entre ambos pueblos.