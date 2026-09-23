Marco Rubio confirmó que Estados Unidos invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

El secretario de Estado estadounidense dijo que la presencia del presidente ruso en diciembre podría facilitar un nuevo contacto con Donald Trump.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington invitó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la próxima cumbre del G20, que se realizará en Miami. El funcionario sostuvo que para resolver problemas es necesario reunirse incluso con personas con las que existen desacuerdos.
“Para resolver problemas, hay que reunirse con personas con las que no estás de acuerdo o con las que puedas tener algún tipo de desacuerdo. Por eso hemos invitado al presidente Putin al G20”, declaró Rubio ante periodistas en Nueva York.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la Administración de Donald Trump espera que Putin acepte la invitación. En ese caso, consideró que la cumbre prevista para diciembre podría convertirse en una nueva oportunidad de encuentro entre ambos mandatarios.
Rubio recordó además que Trump y Putin mantuvieron “numerosas” conversaciones telefónicas desde el inicio del actual mandato presidencial. “No sé el número exacto, pero desde que el presidente asumió el cargo, creo que han hablado al menos una docena de veces. Así que, sí, seguiremos abiertos al diálogo”, afirmó.
Según explicó el secretario de Estado, el objetivo de un eventual encuentro debería ser alcanzar un resultado concreto. “Una reunión en la que se obtuviera un resultado, un desenlace”, planteó Rubio, quien remarcó que para lograrlo sería necesario “trabajar mucho de antemano”.
El funcionario también señaló que, aunque no se concrete una reunión bilateral específica, la eventual presencia de Putin en el G20 permitiría que ambos líderes tengan la posibilidad de interactuar. “Quizá si el presidente Putin asiste al G20 en diciembre, eso sin duda será una oportunidad para que interactúen y hablen”, sostuvo.
Un día antes, Trump había afirmado que Putin quiere poner fin al conflicto con Ucrania. Durante una rueda de prensa conjunta con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, el presidente estadounidense fue consultado sobre la posibilidad de una reunión trilateral con ambos mandatarios durante el G20 de Miami. “No sé qué pasará en Miami”, respondió, aunque luego agregó: “Está dispuesto a reunirse. Le gustaría que la guerra terminara”.
Por su parte, Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones que Rusia está comprometida con encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana y que considera necesario garantizar la seguridad a largo plazo del país y abordar las causas que Moscú identifica como origen del conflicto.
Entre sus condiciones, Rusia plantea el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón, el reconocimiento de esos territorios, Crimea y Sebastopol como parte de la Federación Rusa, además de la neutralidad, no alineación, desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
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