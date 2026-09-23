Marco Rubio confirmó que Estados Unidos invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

Según explicó el secretario de Estado, el objetivo de un eventual encuentro debería ser alcanzar un resultado concreto. “Una reunión en la que se obtuviera un resultado, un desenlace”, planteó Rubio, quien remarcó que para lograrlo sería necesario “trabajar mucho de antemano”.

El funcionario también señaló que, aunque no se concrete una reunión bilateral específica, la eventual presencia de Putin en el G20 permitiría que ambos líderes tengan la posibilidad de interactuar. “Quizá si el presidente Putin asiste al G20 en diciembre, eso sin duda será una oportunidad para que interactúen y hablen”, sostuvo.

Un día antes, Trump había afirmado que Putin quiere poner fin al conflicto con Ucrania. Durante una rueda de prensa conjunta con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, el presidente estadounidense fue consultado sobre la posibilidad de una reunión trilateral con ambos mandatarios durante el G20 de Miami. “No sé qué pasará en Miami”, respondió, aunque luego agregó: “Está dispuesto a reunirse. Le gustaría que la guerra terminara”.

Por su parte, Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones que Rusia está comprometida con encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana y que considera necesario garantizar la seguridad a largo plazo del país y abordar las causas que Moscú identifica como origen del conflicto.

Entre sus condiciones, Rusia plantea el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón, el reconocimiento de esos territorios, Crimea y Sebastopol como parte de la Federación Rusa, además de la neutralidad, no alineación, desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania.