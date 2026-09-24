Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial por "superinteligencia"

El presidente sostuvo entonces que los documentos del Gobierno estadounidense utilizarían, “a partir de este momento”, el término “super” en lugar de “artificial”. La oficina responsable de las misiones de Estados Unidos ante la ONU y otros organismos multilaterales interpretó la indicación como una directiva y comenzó a aplicar la nueva denominación.

El cambio también podría repercutir en otras iniciativas anunciadas por Trump. Durante el fin de semana, el presidente había anunciado una “AI Force” y, si la nueva terminología se mantiene dentro de su administración, esa estructura podría pasar a ser denominada “SI Force”.

Los representantes estadounidenses ya utilizaron “SI” en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los riesgos de la inteligencia artificial. En ese encuentro participaron los directores ejecutivos de OpenAI, Anthropic y Hugging Face, quienes pidieron al organismo diplomático que establezca límites para esta tecnología.

La nueva terminología aparece mientras distintos referentes advierten sobre los riesgos vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial. Dario Amodei, de Anthropic, señaló que una IA mal gestionada podría representar un riesgo para la humanidad, mientras que responsables políticos como el senador Bernie Sanders alertaron que la tecnología avanza más rápido que la capacidad de control humano. Además, investigadores documentaron comportamientos de agentes de IA que no habían sido previstos por sus propios desarrolladores.

El cambio de denominación no estuvo acompañado por una modificación en la postura de Trump sobre la regulación. El presidente rechazó de manera sistemática los pedidos de un mayor control gubernamental y sostuvo que las restricciones podrían reducir la ventaja de Estados Unidos frente a China. “No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que la propia internet”, escribió el lunes en redes sociales, mientras afirmó que Estados Unidos está por delante de Pekín en este campo.

La nueva denominación comenzará a utilizarse además en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. El presidente chino Xi Jinping llegó a Washington el miércoles para una visita de Estado, con la inteligencia artificial entre los temas centrales de la agenda. En ese marco, el término “SI” ya forma parte de algunas comunicaciones oficiales de la diplomacia estadounidense, aunque la modificación corresponde al lenguaje utilizado por la administración de Trump y no supone un cambio general en la denominación de la tecnología.