Gira por EEUU: Milei se reúne con Netanyahu y diserta en un foro

La idea del jefe de Estado es brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada a Casa Rosada. Un programa que, desde su visión, facilita posibilidades de inversión.

Por eso no fue casual que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dio el miércoles, le pida a los empresarios “que inviertan” en la Argentina. Sobre todo, en materia energética.

A las 17, hora de Argentina, Milei tendrá una bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien se ha reunido ya varias veces. Israel, junto con Estados Unidos, es el principal socio del gobierno libertario.

Si bien el canciller Pablo Quirno afirmó a la prensa que no hay una agenda de temas de conversación prevista, se estima que es probable que surja la controversia por las sanciones y acciones judiciales de Argentina contra Navitas Petroleum, la petrolera israelí que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas sin permiso argentino.

Netanyahu no ha tomado posición sobre el tema, aunque su hijo Yair, que no ocupa cargo alguno en el gobierno israelí, se pronunció públicamente a favor del reclamo argentino.

Luego de reunirse con Netanyahu, Milei emprende regreso a la Argentina. Su vuelo de regreso está programado para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30