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Gira por EEUU: Milei se reúne con Netanyahu y diserta en un foro

Milei visitará este jueves la tumba del rabino de Lubavitch, disertará ante inversionistas en un exclusivo club de altos ejecutivos y finalizará el día con una reunión bilateral con Benjamín Netanyahu.

En el cierre de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei visitará este jueves la tumba del rabino de Lubavitch, disertará ante inversionistas en un exclusivo club de altos ejecutivos de Manhattan y finalizará el día con una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La primera actividad de este jueves del líder libertario –que llegó a esta ciudad para participar de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas- será visitar por la mañana el Ohel, el lugar donde están enterrados el líder espiritual Menachem Mendel Schneerson, el Rebe de Lubavitch, fallecido en 1991, y su suegro y antecesor, Yosef Yitzchak Schneersohn.

La tumba está en Old Montefiore Cemetery, en Queens, y más allá del simbolismo para la comunidad Jabad Lubavitch, miles de personas van a ese sitio a rezar, reflexionar y dejar cartas con pedidos o agradecimientos.

Desde las 13:00 brindará una disertación ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

La idea del jefe de Estado es brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada a Casa Rosada. Un programa que, desde su visión, facilita posibilidades de inversión.

ADEMÁS: Acuerdo con EE.UU. para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Por eso no fue casual que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dio el miércoles, le pida a los empresarios “que inviertan” en la Argentina. Sobre todo, en materia energética.

A las 17, hora de Argentina, Milei tendrá una bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien se ha reunido ya varias veces. Israel, junto con Estados Unidos, es el principal socio del gobierno libertario.

Si bien el canciller Pablo Quirno afirmó a la prensa que no hay una agenda de temas de conversación prevista, se estima que es probable que surja la controversia por las sanciones y acciones judiciales de Argentina contra Navitas Petroleum, la petrolera israelí que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas sin permiso argentino.

Netanyahu no ha tomado posición sobre el tema, aunque su hijo Yair, que no ocupa cargo alguno en el gobierno israelí, se pronunció públicamente a favor del reclamo argentino.

Luego de reunirse con Netanyahu, Milei emprende regreso a la Argentina. Su vuelo de regreso está programado para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30

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